ถึงเวลาหุ้น AUTO เทิร์นอะราวด์ ชู AH-SAT เด่น

บทวิจัย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์รายงานกำไรไตรมาส 1/64 เติบโตโดดเด่น 33% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาด จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมผลิตรถ โดยมองแนวโน้มไตรมาส 2/64 คาดยังเติบโตจากฐานที่ต่ำปีก่อนที่มีการหยุดการผลิตไป 1 เดือนขณะที่ด้านปัญหาขาดแคลนชิพและ Supply chain ในอุตสาหกรรมกระทบระยะสั้น อีกทั้งค่ายรถในประเทศไทยแทนที่จะลดเป้าแต่กลับเพิ่มเป้าหมาย จึงคาดปี 64 -65 เข้าช่วง turnaround กำไรเติบโตเด่น 125% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และ 24% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนตามลำดับให้น้ำหนักการลงทุน “มากกว่าตลาด” ซึ่งมองว่าผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว คาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโตโดดเด่นในปี 64 -65 จากฐานที่ต่ำ ยอดผลิตรถปีนี้ฟื้นตัวก้าวกระโดด มองว่าหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ มีความน่าสนใจ เลือก AH เป็นหุ้น Top pick ในกลุ่มเนื่องจากคาดกำไรจะฟื้นตัวโดดเด่นในปี 64 ขณะที่ Valuation ถูกสุดในกลุ่มบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินกลุ่มยานยนต์ โดยคงน้ำหนักลงทุนเท่าตลาด (NEUTRAL) เนื่องจากมองว่าผลประกอบการช่วงไตรมาส 1/64 ที่ผ่านมาหุ้น AH, SAT, STANLY เติบโตโดดเด่นอย่างมาก สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ หรือ ขึ้นมาบริเวณจุดสูงสุดในอดีต จากอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัว และ การปรับปรุงประสิทธิภาพลดต้นทุน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ดี แนวโน้มไตรมาส 2/64 ปกติจะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นมีวันหยุดหลายวัน คาดผลประกอบการจะชะลอตัวลง ส่วนแนวโน้มปี 64 จะมียอดผลิตรถยนต์ 1.7 ล้านคัน เติบโต 19% แต่ยังต่ำกว่าระดับปกติก่อน Covid-19 ประมาณ 2 ล้านคัน ด้านตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้คาดจะมียอดขายรวม 880,000 คัน เติบโต 11% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหุ้นที่แนะนำซื้อในกลุ่ม คือ STANLY ราคาเป้าหมาย 212 บาท , SAT ราคาเป้าหมาย 24 บาท และ AH ราคาเป้าหมาย 28 บาท แต่รอจังหวะช่วงอ่อนตัวหลังราคาหุ้นพุ่งขึ้นมาแรงบล.เคทีบีเอสที เปิดเผยว่า เดือนเม.ย. ภาพรวมค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่หยุดการผลิต ตามปัจจัยฤดูกาลที่มีวันหยุดค่อนข้างมาก ประกอบกับยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ลดลง จากการระบาด COVID-19 ทำให้ประชาชนงดการเดินทาง และมีความไม่มั่นใจต่อรายได้ในอนาคต ทำให้ชะลอการซื้อรถยนต์ออกไป แต่มองว่าภาพรวมการผลิตรถยนต์เดือน เม.ย.21 ที่ลดลงจะเป็นจุดตํ่าสุดของปีนี้ โดยโบรกฯ ประเมินยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี 64 ที่ 1.6 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 12% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนทั้งนี้ ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ค.-มิ.ย.64 จะทยอยฟื้นตัวขึ้น โดยยังมีผลกระทบจากบางค่ายรถยนต์ที่ลดกำลังการผลิตจากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และจะกลับมาปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3/64 ถึงไตรมาส 4/64 จากการกลับมาเร่งผลิตเพื่อชดเชยช่วงไตรมาส 2/64 ที่ชะลอตัว โดยยังมีปัจจัยหนุนจากความต้องการรถยนต์ทั่วโลกที่ฟื้นตัว ทำให้ยอดส่งออกรถยนต์ยังคงเติบโตได้โดดเด่น ส่วนยอดขายรถยนต์ในประเทศจะมีทิศทางที่ดีขึ้น จากการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้ และทำให้กำลังซื้อกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มยานยนต์เป็น “Neutral” โดยมองหุ้น top pick ได้แก่ SAT แนะซื้อเป้า 26.00 บาท อิง 2021E PER ที่ 11 เท่า (5-yr average PER) จากกำไรปี 64 ที่เติบโตโดดเด่นเพิ่มขึ้น 169% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แนวโน้มผลการดำเนินงานจะเติบโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก SAT มีการรับรู้รายได้จากคำสั่งซื้อใหม่เพิ่ม และการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนใหญ่ของ SAT จะผลิตให้รถกระบะ ซึ่งได้รับผลกระทบน้อยจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งธุรกิจชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรยังกลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่ง นอกจากนั้น ด้าน valuation ยังน่าสนใจเทรดปี 64 PER ต่ำเพียง 8.9 เท่า คิดเป็น -0.75SD below 5-yr average PER