กรุงไทยหนุนภาคธุรกิจปรับตัวเข้า BCG Economy แนะรัฐออกมาตรการจูงใจ

Gojek ประกาศเป้าเป็นแพลตฟอร์มยั่งยืน ภายในปี 2030

Gojek มุ่งเป็นแพลตฟอร์ม แบบ Zero Emissions, Zero Waste Zero Barriers ในปี 2030 เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตรายแรกใน SEA ที่จัดทำรายงานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (GRI and SASB)