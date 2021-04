ส่วนบุญ “กรีนชู” หุ้น TIDLOR / สุนันท์ ศรีจันทรา

รูปแบบการเสนอขายหุ้น TIDLOR ลอกเลียนมาจาก OR แต่ TIDLOR ไม่เหมือน OR เพราะไม่ได้มุ่งมั่นกระจายความมั่งคั่งเผื่อแผ่ประชาชนในวงกว้างเหมือน OR

ซึ่งต้องรอดูว่าราคาหุ้นจะร้อนแรงเหมือนหุ้นบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR หรือไม่TIDLOR นำหุ้นเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 907.42 ล้านหุ้น และมีหุ้นส่วนเกิน หรือกรีนชูสมทบอีก 136.11 ล้านหุ้น โดยแบ่งจัดสรรให้ประชาชนที่สนใจจองซื้อจำนวน 46.5 ล้านหุ้น จองซื้อขึ้นต่ำคนละ 1,000 หุ้น และหาต้องการจองซื้อเพิ่มจะจัดสรรทวีคูณครั้งละ 100 หุ้นการเสนอขายหุ้น TIDLOR ลอกแบบมาจากการเสนอขายหุ้น OR จึงกระตุ้นให้นักลงทุนสนใจจองซื้อ เพราะคิดว่าจะเป็นหุ้นใหม่ที่สร้างผลตอบแทนสูงเหมือนหุ้น OR ทั้งที่เป็นหุ้นคนละกลุ่มธุรกิจ และราคาเสนอขายถือว่าแพงเมื่อเทียบกับหุ้นที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถด้วยกันและการนำหุ้นมาเสนอขายก็แตกต่างกัน เพราะ OR มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการกระจายหุ้นสู่ประชาชนในวงกว้างมากที่สุด โดยนำหุ้น จำนวน 595.70 ล้านหุ้นมาจัดสรร เมื่อปริมาณความต้องการล้นได้นำหุ้นกรีนชูทั้งหมดมาจัดสรรอีก 390 ล้านหุ้นและยังนำหุ้นที่เรียกคืนจาก 4 กองทุนต่างประเทศมาจัดสรรอีก 41.52 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นที่จัดสรรให้ประชาชนทั่วไปทั้งหมด 1,036.94 ล้านหุ้นมีประชาชนที่ได้รับแบ่งปันความมั่งคั่งจากหุ้น OR รวมทั้งสิ้นกว่า 5 แสนรายแต่กรีนชูหุ้น TIDLOR มีจำนวนทั้งสิ้น 136.11 ล้านหุ้น ซึ่งหากต้องการกระจายความมั่งคั่งไปสู่ประชาชนจริงควรนำหุ้นกรีนชูทั้งหมดมาจัดสรรรให้ประชาชนแต่โดยอ้างว่า กองทุนเสนอความต้องการของซื้อล้นเหมือนกัน และยังต้องคำนึงถึงเสถียรภาพหุ้นเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในการจัดกรีนชูถ้ากระแสสังคมไม่กดดันการจัดสรรหุ้นกรีนชูให้ประชาชน หุ้น TIDLOR อาจกระจายสู่ประชาชนเพียง 46.5 ล้านหุ้นเท่านั้น จากหุ้นทั้งหมดที่นำมาเสนอขายรวมส่วนกรีนชู 1,043.81 ล้านหุ้นแต่เพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังกระหึ่มในโลกโซเชียลความวุ่นวายในการจัดสรรหุ้น TIDLOR ให้ประชาชนเกิดขึ้นจาก 2 ประเด็นคือเพราะถ้า TIDLOR จัดสรรหุ้นตามขั้นตอนทั่วไป โดยนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนผ่านบริษัทผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ต้องจัดสรรโควตาให้ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างภาพ ปัญหาคงไม่เกิดและถ้าไม่มีหุ้นกรีนชู โดย TIDLOR ต้องการเสนอขายหุ้นจำนวนเท่าใด จัดสรรตามจำนวนที่มีก็คงไม่มีเรื่องวุ่นวายจนทำให้ประชาชนเสียความรู้สึกเพราะกรีนชูไม่ได้มีประโยชน์อันใดกับนักลงทุน แต่เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพของหุ้นใหม่แต่ข้อเท็จจริงเพราะไม่มีข้อกำหนดว่า กรีนชูจะเข้ามาซื้อหุ้นเมื่อราคาหุ้นต่ำกว่าจองภายในเวลา 30 วันนับจากเข้าซื้อขายเมื่อราคาหุ้นต่ำกว่าจอง กรีนชูจะซื้อก็ได้ ถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีใครบังคับได้ จะซื้อราคาไหนก็ได้ เช่น ราคาจอง 30 บาท อาจรอให้ราคาหุ้นที่ซื้อขายบนกระดานทรุดลงมาที่ 25 บาท จึงเข้าซื้อ ซึ่งไม่ผิดกติกาเงินส่วนต่าง 5 บาทจากราคาหุ้นที่เสนอขายประชาชน 30 บาท แต่ซื้อคืนกลับในราคา 25 บาท กำไรก้อนนี้ถูกนำไปแบ่งกันในส่วนไหนบ้าง สังคมไม่เคยรู้และหุ้น TIDLOR ไม่น่าจะสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนอย่างจุใจเท่า OR ซึ่งจะพิสูจน์ได้ในวันที่หุ้นประเดิมซื้อขาย 10 พ.ค.นี้