จองหุ้น “เงินติดล้อ”...เงินอาจ”ติดลบ” / สุนันท์ ศรีจันทรา

อย่าต่ำกว่าจองเท่านั้น เพราะถ้าต่ำกว่าจอง หุ้น "เงินติดล้อ" จะกลายเป็นหุ้นน้องใหม่ที่ทำให้ "เงินติดลบ"

TIDLOR นำหุ้นจำนวน 907.42 ล้านหุ้น เสนอขายนักลงทุนในราคาเบื้องต้นที่กำหนดระหว่าง 34-36.50 บาท โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อผ่าน ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายนนี้และจะเป็นหุ้นบริษัทเอกชนรายแรก ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้น เพราะก่อนหน้า มีแต่บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และหุ้นกึ่งรัฐวิสาหกิจหรือหุ้นที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่เท่านั้นที่กระจายหุ้นสู่ประชาชนหลักเกณฑ์การจองซื้อ ถอดแบบมาจาก OR โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิจองซื้อโดยเท่าเทียม กำหนดจองหุ้นต่ำ 1,000 หุ้น และจัดสรรเพิ่มเติมทวี กรณีที่มีหุ้นเหลือสำหรับผู้ที่จองซื้อเกิน 1,000 หุ้นครั้งละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นจะหมดรูปแบบการเสนอขายหุ้น TIDLOR แม้จะเหมือนกับ OR แต่จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้ผู้จองซื้อแต่ละราย และOR เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปิดวันแรกที่ 29.25 บาท สูงกว่าราคาจอง 11.25 บาท หรือสูงกว่าจอง 62.50% แต่หุ้นเทียบกับหุ้นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันเช่น บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ซึ่งมีค่า พี/อี เรโช เพียง 25 เท่า และ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ซึ่งมีค่า พี/อี เรโช เพียง 26 เท่าถ้า TIDLOR เป็นหุ้นอยู่ตลาดหลักทรัพย์ ราคาน่าจะต่ำกว่า 34 บาท ถ้าเทียบปัจจัยพื้นฐานกับ SAWAD และ MTCแต่เพราะ TIDLOR โหนกระแสหุ้น OR และอาศัยความเป็นหุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนกำลังนิยม จึงตั้งราคาเสนอขายที่แพง โดยมั่นใจว่า จะต้องขายได้เพราะนักลงทุนมีความคาดหวังว่า หุ้นน้องใหม่ TIDLOR จะให้ผลตอบแทนดีเหมือน OR ทั้งที่โอกาสที่ราคาหุ้น TIDLOR จะสูงกว่าของมากๆ เป็นไปได้น้อยมาก และมีคนที่มองว่า ราคาอาจต่ำกว่าจองได้เหมือนกันอย่างไรก็ตาม แม้ TIDLOR จะตั้งราคาขายแพง แต่เชื่อว่า จะมีประชาชนจองซื้ออย่างคับคั่ง โดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่จำนวน 2-3 แสนคน ที่จองซื้อหุ้น OR และติดใจในผลกำไร จึงเตรียมแห่จองซื้อหุ้น TIDLORหุ้นที่จะนำมาจัดสรรประชาชนทั่วไป ถ้ารวมหุ้นกรีนชูมีจำนวนทั้งสิ้น 182.53 ล้านหุ้น ถ้าจัดสรรเกลี่ยขั้นต่ำคนละ 1,000 หุ้น จะมีผู้ได้รับการจัดสรรจำนวน 182,530 รายแต่ถ้ามีผู้จองซื้อเกิน 182,530 ราย จะไม่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติม และผู้ที่จองซื้อ อาจไม่ได้รับการจัดสรรทุกรายด้วย เพราะจะต้องสุ่มคัดเลือกผู้ที่ได้รับการจัดสรรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จนบางคนอาจพลาดโอกาสจองซื้อดังนั้นเว้นแต่จะมีผู้จองซื้อๆ ไม่กี่หมื่นรายเท่านั้น แต่การโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ TIDLOR เชื่อว่าจะกระตุ้นให้มีผู้จองซื้อนับแสนๆ รายประมาณวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ หุ้น TIDLOR จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และต้องรอลุ้นกันว่า จะให้ผลตอบแทนกับผู้ที่จองซื้อได้ขนาดไหนแต่ถ้าราคายืนเหนือจอง กำไรมากกำไรน้อย นักลงทุนคงพอรับได้