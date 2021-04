ธนาคารกรุงเทพ-สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแจ้งพบพนง.ติดเชื้อโควิด-19

ขอแจ้งให้ทราบว่า พนักงานของธนาคาร จำนวน 7 ราย ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายละเอียดดังนี้1. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดพาณิชย์บริการ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 4 ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 9 เมษายน 2564 คาดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและมีไข้สูง ทั้งนี้ พนักงานมิได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นมา2. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดกลุ่มงาน New Project สายเทคโนโลยี ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารพระราม 3 ชั้น 9 ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 10 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีอาการไอมีเสมหะเล็กน้อย แต่ไม่มีไข้3. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 11 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ให้บริการลูกค้า โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อช่วงเย็นหลังเลิกงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานไม่ได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นมา4. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดหน่วยงานธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 10 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ให้บริการลูกค้า โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลซึ่งทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ในกิจกรรมสังสรรค์ที่ได้ไปร่วม ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานไม่ได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตามมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยงานธนาคาร ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา5. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดสำนักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสาขาถนนพระราม 2 กม.7 ชั้น 2 ซึ่งไม่ใช่บริเวณพื้นที่สาขาที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารย่านเกษตรนวมินทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ซึ่งทราบภายหลังเช่นกันว่ามีผู้ติดเชื้อไปร่วมใช้บริการที่ร้านดังกล่าว ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ลูกค้าผู้ที่ได้เข้าใช้บริการ ณ สำนักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 อาคารสาขาถนนพระราม 2 กม.7 ชั้น 2 ในระหว่างวันที่ 5, 7 และ 8 เมษายน 2564 ทราบ เพื่อพิจารณากักตัวสังเกตอาการตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล6. พนักงาน จำนวน 1 ราย สังกัดสายลูกค้าบุคคล ที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่สาขาถนนสี่พระยา โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงลาพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัด ในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ลูกค้า จำนวน 1 ราย ที่รับการบริการโดยตรงจากพนักงานผู้ติดเชื้อ รวมถึงลูกค้าที่รับการบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ณ พื้นที่สาขาถนนสี่พระยา ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทราบ เพื่อพิจารณากักตัวสังเกตอาการตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล7. พนักงาน จำนวน 1 ราย สังกัดศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องตรีบุษยา 3 อาคารพระราม 3 ชั้น 3 โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันนี้ (12 เมษายน 2564) คาดสาเหตุจากการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารย่านบางจาก เมื่อช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่งทราบภายหลังว่าที่ร้านอาหารดังกล่าวมีเจ้าของร้านและลูกค้าติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าวปฏิบัติงานให้บริการลูกค้าผ่านระบบโทรศัพท์ของธนาคารโดยไม่ได้พบปะและให้บริการลูกค้าแบบ Face to face แต่อย่างใดธนาคารได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของพนักงานตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้1.) ปิดพื้นที่ชั่วคราว ฝ่ายพาณิชย์บริการ ชั้น 4 หน่วยงานธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ชั้น 10 และ ฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ชั้น 11 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ส่วนพื้นที่กลุ่มงาน New Project สายเทคโนโลยี ชั้น 9 และ ห้องตรีบุษยา 3 ชั้น 3 ณ อาคารพระราม 3 สำนักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 อาคารสาขาถนนพระราม 2 กม.7 ชั้น 2 และพื้นที่สาขาถนนสี่พระยา เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการปฏิบัติกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว2.) ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจ และทำการกักตัวเองในที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) โดยทันทีตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข3.) สำหรับลูกค้าผู้ที่ได้เข้าใช้บริการ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ทราบ เพื่อพิจารณากักตัวสังเกตอาการตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลแจ้งพนักงานที่ทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ธนาคารชั้น 10 ติดเชื้อโควิด-19 หนึ่งราย โดยธนาคารได้ให้การดูแลและช่วยเหลือพนักงานอย่างเต็มที่ พนักงานดังกล่าวเข้าสอบ ณ สถานศึกษาแห่งหนึ่งในวันที่ 4 เมษายน และได้รับแจ้งในวันที่ 7 เมษายน ว่ามีนักศึกษาที่ร่วมสอบในห้องสอบเดียวกันติดเชื้อโควิด-19 พนักงานได้ทดสอบเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 8 เมษายน และทราบผลว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายนปรกติพนักงานท่านนี้ทำงานจากที่บ้าน แต่ต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานในวันที่ 5 และ 7 เมษายน โดยในระหว่างที่อยู่ในสำนักงาน พนักงานมีการสัมผัสผู้ใกล้ชิดหนึ่งท่านและไม่ได้ปฏิบัติงานสัมผัสกับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ขณะนี้พนักงานท่านนี้ได้เข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ส่วนพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิด ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านและสังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วันทั้งนี้ ธนาคารได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่สำนักงานทั้งหมดและจะดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และยังคงดำเนินธุรกิจตามปรกติ โดยยังคงระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าของเราเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธนาคาร และธนาคารทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและบริหารจัดการให้ธุรกรรมต่างๆ ดำเนินต่อไปและให้บริการลูกค้าได้ตามปรกติโดยนอกจากจะปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ ธนาคารยังเพิ่มความเข้มงวดด้วยการลดการประชุมที่ต้องพบปะผู้คน จัดระบบรองรับการทำงานจากที่บ้าน และแยกการทำงานในบางแผนกไปยังสำนักงานสำรอง รวมทั้งยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ธนาคารยังมีมาตรการป้องกันอื่นๆ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ธนาคารได้กระจายหน้ากากป้องกันให้กับพนักงานและวางน้ำยาทำความสะอาดตามพื้นที่ส่วนกลางภายในสำนักงาน