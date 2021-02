RISC by MQDC ร่วมกับ ก.วิทย์ฯ และ NIA บรรยายพิเศษ ชูงานวิจัยสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ได้รับเชิญร่วมบรรยายพิเศษ “การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย Innovation Thailand Forum 2021” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)หรือ NIA ในหัวข้อ “วิกฤตมลพิษ...ไม่ได้หายไป รีบแก้ก่อนที่จะสายเกิน” โดยกล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปีที่ผ่านมา เช่น ภาวะโลกร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ตลอดจนปัญหาการจัดการขยะและขยะติดเชื้อซึ่งสามารถร่วมกันช่วยแก้ไขได้ด้วยแนวคิด 3R หรือ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

“นวัตกรรมไทยสู้วิกฤต (Innovation Thailand in Times of Crisis)”

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัย RISC by MQDC ได้เข้ามามีบทบาทด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว และฟ้าใส 2 ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย Innovation Thailand Forum 2021 มีขึ้นเพื่อนำเสนอนโยบายนวัตกรรมไทยภายใต้ในหัวข้อหลักเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนานโยบายด้านนวัตกรรมให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงและยุคสมัย ที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบนวัตกรรมไทย รวมถึงการออกแบบมาตรการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี ดิสทริค และธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนMQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยมการประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่มนุษยชาติMQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.comศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ RISC เป็นสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่กำลังได้รับการรับรองมาตรฐานโดย the WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI) ระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th