อสังหาฯ เบรกโปรเจกต์ ค่ายสีทาอาคารปรับกลยุทธ์ ส่งผลิตภัณฑ์กำจัดไวรัสกระตุ้นผู้บริโภคใช้สีเพิ่ม

นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไปบริษัทนิปปอนเพนต์เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด





สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงิน เข้มงวดการพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้นโดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในตลาดระดับล่าง กลุ่มราคา 1-3 ล้านบาท เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและการปรับลดรายเงินเดือน และการลดเวลาในการทำงานลง นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สถาบันการเงินต่างๆ มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง โดยเฉพาะเมื่อนับรวมกับปัจจัยลบจากการประกาศมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ LTVขณะเดียวกัน ก็มีความปลอดภัย ซึ่งเบเยอร์ฯยังได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก FDA สหรัฐอเมริกา ความปลอดภัยของสีทาอาคารชนิดภายในขั้นสุดระดับ (Nearly Zero VOCs Emission) ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมสาธารณสุขรัฐแคลิฟอร์เนีย ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดกล่าวว่า“ไม่เพียงกำจัดเชื้อโคโรนาไวรัสแต่ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัส H1N1 และไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปาก ที่สำคัญยังผ่านการทดสอบและรับรองโดยสถาบันสุขภาพ Virology ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านไวรัสวิทยาระดับโลกอีกด้วย”สำหรับเทคโนโลยีโกลด์ไอออน (Gold Ion) ที่สีเบเยอร์ฯ เลือกมาพัฒนานั้นเป็นอานุภาคทองคำบริสุทธิ์มีความเสถียรกว่าและปลอดภัยกว่าแร่เงิน (Silver Ion) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเดิมๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีล่าสุดโกลด์ไอออน (Gold Ion) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื่องสำอาง และวงการแพทย์ที่นำมาใช้รักษาอาการอักเสบต่างๆกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงการแพร่ระบาดในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ทำให้มนุษย์เราต้องหันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขอนามัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ละเลยการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ มากขึ้นดังนั้นนอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสถาบันต่างๆ ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีกลิ่น และสารระเหยเป็นพิษ (Nearly zero VOCs) ตามมาตรฐานการรับรองฉลากเขียวทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ เช็ดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกได้ (Self-cleaning Technology) เทคโนโลยี Air Detoxify ช่วยขจัดสารก่อมะเร็ง (ฟอร์มาลดีไฮด์) อากาศภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้สูงสุดถึง 99.99% ด้วยเทคโนโลยีจาก Microban, U.S.A. ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ทั้งอาคารเขียวของไทย (TREES) และประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED) รวมทั้งยังเป็นสีภายในที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้โดยทั้งนี้ นโยบายของนิปปอนเพนต์ให้ความสำคัญกับสุขภาพและต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า “นิปปอนเพนต์” จึงทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สร้างความต้องการให้แก่ตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในกลุ่ม Business to Business (B2B) และ Business to Consumer (B2C) ซึ่งเป็นที่มาของ “สีนิปปอนเพนต์แอร์แคร์” ผลิตภัณฑ์สีทาภายในสำหรับบ้านและอาคาร“สีนิปปอนเพนต์แอร์แคร์ถือเป็นนวัตกรรมที่นิปปอนเพนต์ที่มีการพัฒนาและนำเสนอเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยการใช้ชีวิตบนวิถีใหม่ หรือ New Normal การเลือกใช้สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพเพื่อตนเองและครอบครัวจึงเพิ่มสูงขึ้นด้วยคุณสมบัติที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้ดี ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก และกำจัดสารฟอร์มัลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารระเหยที่มีอยู่ทั่วไปทั้งจากเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการ Sick Building Syndrome ซึ่งการเลือกใช้สีที่มีคุณสมบัติพิเศษจะช่วยให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ” นายวัชระ กล่าวนอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มากขึ้นยังส่งผลให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน หรือที่อยู่อาศัยมากขึ้นจึงส่งผลต่อความต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและพื้นที่อยู่อาศัยให้รองรับของพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น เช่น ห้องเรียนเด็กๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากสถานศึกษามาเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน ห้องทำงานของพ่อแม่ซึ่งต้อง Work From Home และห้องพักผ่อนของปู่ย่ายตายายซึ่งต้องมีการปรับปรุงและทาสีใหม่การออกผลิตภัณฑ์สีใหม่ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียของค่ายสีต่างๆ ต้องยอมรับว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลุ่มผู้บริโภคทำให้ยอดขายของกลุ่มสีเพื่อสุขภาพของแต่ละค่ายมีอัตราการเติบโตอย่างมากซึ่งสะท้อนได้จากผลการดำเนินงานในปี 2563 ของค่ายสีนิปปอนเพนต์ฯโดยผู้จัดการทั่วไปบริษัทนิปปอนเพนต์ฯ ระบุว่าปี 2563 ตลาดสีทาบ้านและอาคารมูลค่า 25,000 ล้านบาท หดตัว 5-10% ขณะที่ดีมานด์ลดลง 15% เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อตลาดรวมสีทาบ้านและอาคาร แต่ก็พบว่ากลุ่มสีเพื่อสุขภาพกลับมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 1,000-1,500 ล้านบาท และคาดว่าครึ่งแรกของปี 2564 ตลาดสีทาบ้านและอาคารจะชะลอตัวเหมือนกลางปี 2563 แต่หากสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อครึ่งปีหลังมี “วัคซีน” จะเป็นปัจจัยทำให้ตลาดกระเตื้องขึ้น คาดสิ้นปีจะกลับมาขยายตัวได้ดี