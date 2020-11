พร็อพเพอร์ตี้ กูรู ชี้ดีมานด์อสังหาฯ ปี 64 เริ่มฟื้นตัว

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ กูรู จำกัด บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศจัดงาน Property Asia Real Estate Summit 2020 (ARES 2020) ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ นับเป็นการประชุมสุดยอดในรูปแบบเสมือนจริงเป็นครั้งแรก ที่รวมเอาผู้นำทางความคิดและสุดยอดเทคโนโลยีของโลกมาไว้ในงานเดียว พร้อมแนะดีเวลลอปเปอร์พัฒนาโครงการออกแบบพื้นที่รับเทรนด์เวิร์ก ฟอร์ม โฮม Work From Home

PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2020 : Virtual Edition เป็นส่วนหนึ่งของ 'PropertyGuru Week' ในเดือนธันวาคมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 โดยจะมีการประกาศรางวัล PropertyGuru Asia Property Awards (จีน ฮ่องกง และมาเก๊า) ในรูปแบบออนไลน์และจะสิ้นสุดในวันที่ 4 พร้อมกับการฉลองงาน Virtual PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final 2020 เพื่อให้ความสำคัญกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคจากอาเซียน อินเดีย เกรทเตอร์นิเซโกะ และออสเตรเลีย

กรรมการผู้จัดการ PropertyGuru Asia Property Awards & Events เปิดเผยว่า ภาพรวมอสังหาฯ ในภูมิภาคอาเซียน ยุคหลังโควิด-19 พบว่าดีมานด์ในสิงคโปร์ และเวียดนามปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ดีมานด์ในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ยังคงชะลอตัว การระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการทำงานที่บ้าน (Work from Home)ในการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคมีความต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น จึงส่งผลให้นักพัฒนาอสังหาฯ มีการปรับตัวทันที ด้วยการพัฒนาโครงการทั้งในแง่ของการออกแบบที่ตอบโจทย์พี้นที่ใช้สอยสำหรับทำงานและพักผ่อน ในระดับราคาที่จับต้องได้ ที่สำคัญคืออยู่ในทำเลที่มีระบบขนส่งสาธารณะสามารถเดินทางสะดวกสบายนอกจากนี้ ในกลุ่มของผู้ซื้อรุ่นใหม่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของช่องทางออนไลน์มากขึ้นในการให้ข้อมูลและสร้างความน่าเชื่อถือ โดยมีการนำเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR เทคโนโลยีที่นำภาพเสมือน รูปแบบ 3 มิติ จำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้อง และ Virtual Reality หรือ VR การจำลองโลกเสมือนขึ้นมาและเข้าถึงได้ ให้ลูกค้าสามารถชมโครงการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโครงการส่วนการประชุม ARES 2020 นี้ จะมีสาระสำคัญภายใต้แนวคิด ‘Spirit of Innovation’ จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนใน 3 ประเด็นหลัก คือ ความยั่งยืน (sustainability) เทคโนโลยีสีเขียว (green technology) และเศรษฐกิจใหม่ (new economy) ผู้ร่วมสนทนาล้วนเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งนี้ การสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก เป็นหนึ่งในประเด็นหลักในการนำเสนอและสนทนาของการประชุมครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน พร็อพเพอร์ตี้ กูรู จะนำเสนอแผนงาน 5 ปีในการสร้างความยั่งยืนในบทถัดไปของการประชุมสุดยอดนี้ รวมถึงรางวัล PropertyGuru Asia Property Awards โดยมร.แฮรี่ วี. คริชนัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ กูรู จะนำเสนอถึงรูปแบบบ้านในอนาคตที่มุ่งเน้นการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเมืองใหญ่ของโลกมร.แองเจโล ทัน จาก International Finance Corporation เครือธนาคารโลก จะนำเสนอเรื่องราวเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมอาคารสีเขียวในประเทศกำลังพัฒนา ในขณะที่ มร.สตีเฟ่น โอห์เม กรรมการผู้จัดการควอนตัมประเทศไทย และอดีตสมาชิกคณะกรรมการเบิร์จคาลิฟา จะเป็นผู้กล่าวต้อนรับในฐานะประธาน ARES 2020 เกี่ยวกับปัจจัยหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียมร.นิโคลา ครอสตา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านเด็กในกรุงเทพฯ และ มร.อาร์เมล เลอ บิฮาน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Green Building Consulting & Engineering จะเข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างโลกของเราใหม่อย่างมีความรับผิดชอบและความร่วมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ในประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสำหรับผลกระทบของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลก ดร.ไซมอน บัปติสต์ Chief Economist and Asia Managing Director of the Economist Intelligence Unit จะกล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางวิกฤต COVID-19 และผลกระทบต่อชีวิตของเราในทุกด้าน รวมถึงซัปพลายเชนที่เกื้อหนุนการจับจ่ายใช้สอย การทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตของเราการประชุม