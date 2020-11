ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ มองตลาดโลกโค้งสุดท้ายของปี ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากนโยบายทางด้านการเงินและการคลังของธนาคารกลาง

มร.โจเซฟ คาเซราส กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายแนะนำการลงทุนและผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด กล่าวว่า "จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกับเศรษฐกิจทั่วโลกในปีนี้มีการปรับตัวอย่างผันผวนในช่วงต้นปี รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ เชื่อว่าต่อจากนี้ไปตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เศรษฐกิจทั่วโลกจะฟื้นตัวดีขึ้นจากการใช้นโยบายทางด้านการเงินและการคลัง ส่งผลให้เรายังคงมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้น โดยแนะนำให้นักลงทุนยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่ให้เน้นการลงทุนแบบ Selective และเน้นกระจายการลงทุนเป็นหลัก โดยในระยะสั้นนี้แม้จะมีความผันผวนเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่ไม่ว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะก็ตาม เราคาดว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในระยะยาว ด้วยพฤติกรรมของผู้คนที่ใช้ชีวิตและการทำงานที่เปลี่ยนไป กลุ่มการลงทุนที่น่าสนใจ จึงเป็นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ (Health Tech) โดยเน้นการลงทุนในสหรัฐฯ และจีน"ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งในระดับสากลแบบครบวงจร (One Stop Wealth Management Service) ด้วยบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก การให้คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุน การบริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน (Discretionary Portfolio Mandates) บริการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งการวางแผนการส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Planning) ตลอดจนการทำมูลนิธิ หรือองค์กรในรูปแบบต่างๆ ในการตอบแทนสังคม (Philanthropy)"สำหรับลูกค้าที่สามารถรับความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นได้ เราแนะนำการลงทุนในรูปแบบของ Mandate ที่ชื่อว่า Global Excellence ซึ่งเป็น Core Investment ที่มีทีมผู้จัดการลงทุนของ จูเลียส แบร์ เป็นผู้บริหาร โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดีชั้นนำทั่วโลกที่มีการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสม่ำเสมอ และมีหนี้สินน้อย ซึ่งในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา Global Excellence มีผลการดำเนินงานที่ดีทั้งในช่วงตลาดขาขึ้น และช่วยลดความผันผวนในช่วงตลาดขาลง สามารถทำผลตอบแทนได้มากกว่าดัชนีชี้วัดและมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับต้นๆ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีนโยบายการลงทุนในแบบเดียวกัน นอกจากนี้เราก็ยังมี Mandate อื่นๆ ตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ ทั้งแบบลงทุนผสมที่เป็น Multi-Asset หรือ Mandate ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่หลากหลายนี้สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในด้านสินค้าและสกุลเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอีกด้วย" มร.โจเซฟ กล่าวเสริมไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ เดินหน้ามอบประสบการณ์ใหม่แบบไร้ขีดจำกัดด้านการให้ความรู้เรื่องการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดงานสัมมนาเอ็กซ์คลูซีฟ SCB Julius Baer Market Outlook Q4/2020 ภายใต้หัวข้อ Knowing the Market. Winning the Crisis ให้ความรู้เรื่องทิศทาง และแนวโน้มการลงทุนในตลาดต่างประเทศ พร้อมต่อยอดความมั่งคั่งสำหรับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งระดับสูง (Ultra High Net Worth Individuals - UHNWIs) โดยมี น.ส.ลลิตภัทร ธรณวิกรัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย มร.โจเซฟ คาเซราส (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายแนะนำการลงทุนและผลิตภัณฑ์ และ มร.เอเดรียน มาเซอนาวเออร์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการบริหารความมั่งคั่ง บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด ร่วมเปิดงานสัมมนา เมื่อเร็วๆ นี้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และจูเลียส แบร์ เพื่อมอบเอกสิทธิ์การให้คำแนะนำและบริการเหนือระดับที่ตรงกับความต้องการของนักลงทุนความมั่งคั่งสูงในประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ ได้ผสานความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งในประเทศไทยของธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลังกับความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งในระดับสากลของจูเลียส แบร์ เพื่อตอบสนองทุกเป้าหมายทางการเงินของนักลงทุนไทยในภูมิภาคเอเชีย