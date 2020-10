ธ.ก.ส.เปิดตัว BAAC Connect บริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดตัวบริการ LINE Official บนเครื่องมือสื่อสารใกล้ตัว เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ภายใต้ชื่อ “BAAC Family” เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า และยังสามารถตรวจผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ข้อมูลบริการทางการเงินที่สนใจ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile บริการ A Rewards การติดต่อ Call Center การค้นหาสาขาใกล้บ้านและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงยังเป็นช่องทางแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ติดตามกว่า 7 ล้านคนเพื่อเป็นการขยายบริการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้เปิดตัว “BAAC Connect” บริการ แจ้งเตือนเงินเข้าออกจากบัญชีเงินฝาก ผ่านทาง Line Official BAAC Family ซึ่งสามารถแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก เช่น ฝาก โอน ถอน จ่ายบิล พร้อมแจ้งยอดเงินคงเหลือ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยเนื่องจากเป็นเพียงบริการแจ้งเตือนและให้ข้อมูลกับลูกค้าโดยตรง ที่สำคัญลูกค้าไม่ต้องเสียใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ลูกค้าเข้าถึงทุกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีของท่าน โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดย ธ.ก.ส. ตั้งเป้าหมายลูกค้าที่เข้าถึงบริการเบื้องต้น 200,000 คน ภายในสิ้นปีนี้ และ 500,000 คน ภายใน 31 มีนาคม 2564สำหรับการสมัครใช้บริการสามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปสาขา เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ต ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family คลิก “ลงทะเบียน BAAC Connect” ทาง Rich Menu กรณียังไม่ได้เพิ่มเพื่อน LINE Official BAAC Family สามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยสแกน QR Code หรือค้นหาไอดี @baacfamily ทางแอปพลิเคชัน LINE นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเปลี่ยนบัญชีหรือยกเลิกบริการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2555-0555