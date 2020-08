ธ.ก.ส. เปิดช่องทางลงทะเบียนขอสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ผ่าน LINE BAAC Family

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดตัวสินเชื่อฟื้นฟูภาคเกษตรหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRRเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรลูกค้าผู้สนใจขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ และดำเนินการตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ธ.ก.ส. ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนขอสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ผ่านทาง LINE Official BAAC Family โดยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily โดยเมื่อเข้าสู่การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู “ขอสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด / พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” และกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและหมายเลขอ้างอิง จากนั้นรอรับนัดหมายจากสาขาในภายหลังเพื่อทำสัญญาต่อไป กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 มิถุนายน 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 0-2555-0555