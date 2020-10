หุ้นโค้งสุดท้ายปี 63 อ่วม! การเมือง-โควิดทุบดัชนีทรุด

ปิดท้ายไตรมาส 3/63 พบว่านับตั้งแต่ต้นปีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 กดดันให้ดัชนีตลาดหุ้นไทย ปรับตัวลดลงไปแล้วถึง 342.80 จุด หรือ -21.79% ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสะสมไปแล้ว 2.78 แสนล้านบาท โดยนักลงทุนทั่วไปซื้อสะสมถึงระดับ 2.08 แสนล้านบาท รองลงมาคือกลุ่มสถาบัน สะสม 6.74 หมื่นล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 2.3 พันล้านบาทขณะที่ไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ตลาดหุ้นไทย ยังต้องเผชิญแรงกกดันจาก โควิด-19 ที่หลายประเทศเริ่มระบาดระลอกสอง รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์ ที่อาจส่งผลลามมาถึงประเทศไทย รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้อาจกดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ อยู่ในทิศทางขาลงมากกว่าขาขึ้น โดยเฉพาะการไร้แรงสนับสนุนเข้ามาพยุงจากเม็ดเงินจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่เคยมีมาต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่หลังจากสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ทำให้สภาวะตอนนี้ดัชนีหุ้นไทยขาดแรงสนับสนุนแสดงความเห็นว่า เดือนกันยายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวหลุดระดับ 1,250 จุด ทำให้ มองว่าเป็นจังหวะทยอยสะสมเพื่อการลงทุน เพราะถูกกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวช้า หลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศขาดช่วง และเกิดการแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอก 2 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป จนนำไปสู่การใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ ประกอบกับปัญหาการเมืองในประเทศส่อแววยืดเยื้อ หลังการประชุมรัฐสภาร่วมในช่วงปลายเดือนที่แล้ว อีกทั้งยังไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดเลย จึงสร้างความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่น่าจะถูกยกระดับขึ้นอีกทำให้การลงทุนในไตรมาส 4/2563 คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันต่อเนื่องจากหลายปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจัยต่างประเทศ โมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะตัวเลขรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหภาพยุโรปที่พลิกกลับมาต่ำกว่าระดับ 50 จุด ในเดือนกันยายน บ่งชี้ภาวะหดตัวอีกครั้ง ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯรอบใหม่ คาดจะมีความล่าช้าต่อเนื่องจนกว่าจะทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ไปแล้วสำหรับหุ้นที่น่าลงทุนในเดือนตุลาคมจึงเน้นหุ้นขนาดเล็กที่คาดงบไตรมาส 3/63 ออกมาดีและฐานกำไรปี 2564 จะกลับมาเติบโตสูงกว่าช่วงก่อน โควิด-19 โดยแนะนำ BGC, PRM, SEAFCO, SMPC, SYNEX และ TPIPL ด้านแนวรับสำคัญเดือนนี้อยู่ที่ 1,200-1,220 จุด แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,270 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 1,295-1,300 จุด ตามลำดับส่วนการลงทุนระยะกลาง (3-6 เดือนข้างหน้า) ยังแนะนำหาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว โดยควรเบนเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่และกลางมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของไตรมาส เพราะจะกลับมาเป็นเป้าเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าในระยะถัดไป ทำให้หุ้นเด่นน่าสะสมแนะนำ AEONTS, AOT, BAM, BDMS, BEM, CPALL, KTC, MTC และ WHAกล่าวถึงทิศทางการลงทุนเดือนตุลาคมว่า โดยภาพรวมมองกรอบการแกว่งตัวของดัชนีที่ 1,190-1,270 จุด อิงค่า P/E Forward ระหว่าง 15.7-16.8 เท่า ภายใต้สมมติฐานอัตรากำไรสุทธิของตลาด (EPS) จะไม่ถูกปรับลดลงอีกอย่างสำคัญ จึงประเมินดัชนีตลาดหุ้นในเดือนนี้จะมีความผันผวนรุนแรงขึ้น จากกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) กลับมาใช้เกณฑ์ปกติในการชอร์ตเซลหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม63นอกจากนี้ ดัชนียังเตรียมเจอบททดสอบจากการเข้าสู่ช่วงของการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งประเมินว่ามีโอกาสสร้างความผิดหวังให้กับตลาดได้ ทั้งในแง่ของงบไตรมาส 3 เอง และแนวโน้มกำไรปี 2564 ที่นักวิเคราะห์อาจต้องมีการปรับลดลง ซึ่งจะนำมาสู่การปรับลดประมาณการ EPS ของตลาดครั้งใหม่ได้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการหมดอายุมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารแห่งประทศไทย (ธปท.) ซึ่งอาจเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการรวมไปถึงประชาชนในประเทศมากยิ่งขึ้นได้ส่วนปัจจัยภายนอก คาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะเข้าสู่ช่วงของการแกว่งตัวผันผวนมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้กับช่วงของการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ผลลัพธ์นั้นยังประเมินได้ยาก ทำให้ประเมินว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเป็นเป้าหมายของการถูกชอร์ตเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการในระยะสั้นน่าผิดหวัง แถมยังซื้อขายด้วย Valuation ในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม โรงแรม สนามบิน ค้าปลีก สื่อสาร เป็นต้น ล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคมพบว่าโมเมนตัมของการฟื้นตัวเริ่มอ่อนแรงลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคภายในประเทศ ที่หดตัวมากขึ้น หลังผ่านพ้นจุดสูงสุดของ Pent Up Demand ไปแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาดังนั้นล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานตัวเลขฐานเงินอย่างกว้างประจำเดือนสิงหาคมพบเติบโตสูงในระดับ 10.6% มองเป็นปัจจัยหนุนระดับการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทั่วไป ซึ่งถือเป็นอานิสงส์ทางอ้อมต่อหุ้นขนาดกลางเล็กต่อไปกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล. ไทยพาณิชย์ (SCBS) เปิดเผยว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 มองว่า หุ้นที่มีแนวโน้มน่าลงทุนต้องเป็น Defensive กลุ่มอาหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความปลอดภัยในเชิงการลงทุนระยะยาว กลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงปลอดภัยในเชิงรายได้และมีเงินปันผล อย่างไรก็ตาม คาดว่าปี 2563ดัชนีหุ้นไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 จุด และในปี 2564 ดัชนีหุ้นไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1,400 จุดส่วนเดือนตุลาคมนี้กลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มลงจะเป็นในกลุ่มหุ้นใหญ่ เช่น กลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มธนาคาร ซึ่งกลุ่มธนาคาร จะทราบถึงผลหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ในช่วงวันที่ 22 ตุลาคมนี้จึงเป็นช่วงสร้างแรงกดดันให้กับหุ้นธนาคาร โดยมีความกังวลในเรื่อง NPL อย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวมเศรษฐกิจ และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลถึงกลุ่มพลังงาน ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงกลุ่มธุรกิจการบินที่ทำการบินได้น้อยลงและยังส่งผลกระทบถึงการใช้น้ำมัน และราคาน้ำมันปรับตัวลดลงทำให้คาดว่าอย่างไรก็ตาม บล. ไอร่า จำกัด คาดว่า ตลาดอาจได้รับจิตวิทยาเชิงบวกต่อประเด็นรัฐบาลเตรียมถกการตั้งกองทุนพยุงหุ้นไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้บ้าง ซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูรายละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน คาดว่าการกลับมาใช้เกณฑ์ชอร์ตเซลปกติ (Zero Plus Tick) คาดจะทำให้มูลค่าการชอร์ตเซลกลับมาสูงขึ้น และส่งผลตลาดหุ้นไทยผันผวนมากขึ้น คาดจะกดดันหุ้นขนาดใหญ่อ่อนตัวลงยังเป็นปัจจัยจำกัดอัพไซด์การฟื้นตัวของตลาดได้อยู่แถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทยไตรมาส 4 ปี 2563 ว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 22 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) จำนวน 16 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 5 บริษัท และบริษัทโกลด์ ฟิวส์เจอร์ส 1 บริษัท สรุปว่า สมมุติฐานด้านตัวเลขเศรษฐกิจ หรือจีดีพีปีนี้ มีค่าเฉลี่ยขยายตัว -7.81% ส่วนปีหน้าจะกลับมาเป็นบวก เติบโต 3.91%โดยช่วงครึ่งหลังปี 2563 มีปัจจัยบวกต่อดัชนีหุ้น ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของประเทศสำคัญทั่วโลก คิดเป็น 68.18% ของผู้ตอบแบบสำรวจ รองลงมา 54.55% คาดว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลด้านลบในไตรมาส 4 ปีนี้ ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ คิดเป็น 100% รองลงมา 70% คือปัจจัยด้านการเมืองต่างประเทศ, สถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจภายในประเทศ และเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าตลาดทุนไทย คิดเป็น 68.18%ขณะที่ส่วนข้อเสนอแนะต่อภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ได้แก่ ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช่วยเหลือผู้ว่างงาน และกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการช้อปช่วยชาติ ฯลฯ และ 35% เสนอให้เร่งโครงการลงทุนภาครัฐ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน ช่วยเหลือภาคธุรกิจสำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นักวิเคราะห์ 81% คาดการณ์ว่าคงที่ในไตรมาส 4 ปีนี้ มีเพียง 19% คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลด 0.25% ขณะที่ดัชนีหุ้นในช่วงกรกฎาคมถึงสิ้นปีนี้ ดัชนีเฉลี่ยที่ 1,347 จุด โดยมีผู้ตอบ 70.59% คาดว่าดัชนีจะทำจุดสูงสุด 1,301-1,400 จุด และ 23.53% คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,201-1,300 ส่วนคาดการณ์จุดต่ำ เฉลี่ยที่ 1,198 จุด และปรับเป้าคาดการณ์ดัชนีสิ้นปีนี้ใหม่ ค่าเฉลี่ยที่ 1,300 จุด น้อยกว่าผลสำรวจช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 1,383 จุดทำให้แนะนำการจัดพอร์ตลงทุนให้โดยหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม และสายการบิน ยังต้องหลีกเลี่ยงการลงทุน