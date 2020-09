ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก เพื่อเสนอขายหุ้นไม่เกิน 3 พันล้านหุ้น

รายงานข่าวจาก บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)หลังจากที่ ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอดังกล่าวแล้ว OR มีสิทธิจะเสนอขายหุ้น IPO ได้ภายใน 6 เดือน และต่ออายุได้อีก 6 เดือน โดยหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการทำการตลาดและตรวจสอบราคา รวมถึงการนำเสนอข้อมูลการลงทุน (โรดโชว์) เพื่อประเมินราคาเสนอขายหุ้นที่เหมาะสม แต่การเสนอขายหุ้นยังต้องรอดูสภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้นของโออาร์ในครั้งนี้ แบ่งเป็น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกินสำหรับการให้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน) โดย OR จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ PTT จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 2,400 ล้านหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไป ขณะที่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้นรองรับการใช้สิทธิจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย (หากมีการใช้สิทธิ)ขณะที่ PTT จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR ด้วยการถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของ OR ได้แก่ บล.ฟินันซ่า บล.เกียรตินาคินภัทร บล.บัวหลวง บล.กสิกรไทย และ บล.ทิสโก้วัตถุประสงค์ในการระดมทุนของ OR ครั้งนี้จะรองรับการใช้เงินในช่วงปี 64-67 เพื่อขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ "ptt station" ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน การลงทุนคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้สอดคล้องต่อการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หรือใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี)OR ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีแบรนด์สถานีบริการน้ำมัน คือ ptt station และแบรนด์ร้านกาแฟ คือ คาเฟ่อเมซอน