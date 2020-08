BAM ลดราคาครั้งใหญ่ อัดโปร “9 เดือน 9 ลดไม่ยั้ง ปังกว่าทุกแคมเปญ”

BAM กระตุ้นยอดขายทรัพย์ช่วงครึ่งหลังปี 2563 จัดมหกรรมลดราคาอสังหาฯ ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ภายใต้โปรโมชันพิเศษสุดแห่งปี “9 เดือน 9 ลดไม่ยั้ง ปังกว่าทุกแคมเปญ” คัดบ้านสวย พร้อมอยู่ หั่นราคาสูงสุดกว่า 30% จำนวน 9 รายการ พร้อมเสนอทรัพย์คุณภาพ บ้าน ที่ดิน คอนโด และทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวนกว่า 100 รายการ และรับส่วนลด On Top สูงสุดเกือบ 5 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังมีทรัพย์ราคาพิเศษ สบายกระเป๋าอีกกว่า 1,000 รายการ รับฟรีค่าโอนทุกรายการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 BAM ยังคงเน้นกระตุ้นยอดขายทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมจัดมหกรรมลดราคาอสังหาริมทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ภายใต้โปรโมชัน “9 เดือน 9 ลดไม่ยั้ง ปังกว่าทุกแคมเปญ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและนักลงทุนในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ให้สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ BAM ได้คัดทรัพย์ประเภทบ้านสวยพร้อมอยู่อาศัย ลดราคาสูงสุดกว่า 30% จากราคาตั้งขาย จำนวน 9 รายการ พร้อมนำทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งมีทั้งบ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาลดราคา ON TOP แบบลดแล้ว ลดอีก จากราคาที่ลดแล้ว สูงสุดเกือบ 5 ล้านบาท มากกว่า 100 รายการมาให้ลูกค้าและผู้สนใจได้เลือกซื้อ โดยลูกค้าจะต้องจองซื้อทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ BAM ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.เท่านั้นพร้อมรับฟรีค่าโอน สำหรับลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 (สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท/รายการ)นอกเหนือจากทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ยังมีทรัพย์ที่นำเสนออีกกว่า 1,000 รายการ ซึ่ง BAM มอบฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกรายการ (สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท/รายการ ) หากลูกค้าเสนอซื้อตั้งแต่วันนี้และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563 และทุกรายการยังมีโปรโมชัน โอนเร็ว รับเพิ่ม สำหรับลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติขาย ได้รับบัตรกำนัลสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/รายการอีกด้วยสำหรับทรัพย์ลดราคาพิเศษในงานนี้ ได้แก่ บ้านเดี่ยวโครงการลัดดารมย์ รัตนาธิเบศร์ จากราคา 13.2 ล้านบาท เหลือราคา 9 ล้านบาท บ้านเดี่ยวภัทรนิเวศน์ลากูน จากราคา 4.4 ล้านบาท เหลือราคา 3.3 ล้านบาท ที่ดินติดถนนวารินฯ-เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ลดจากราคา 53.966 ล้านบาท เหลือราคา 39.99 ล้านบาท แล้วยังลด ON TOP ครั้งนี้เหลือเพียง 35.2 ล้านบาท และคอนโดโครงการเอสวี ซิตี้ พระราม 3 ลดจากราคา 4 ล้านกว่าบาท เหลือราคา 3.4 ล้านบาท แล้วยังได้ลด ON TOP เหลือราคาเพียง 3.15 ล้านบาท เป็นต้นลูกค้าสามารถเลือกซื้อทรัพย์ BAM ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมรับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2630-0700 หรือ Website : www.bam.co.th