เทนนิสคัดนักกีฬารุ่นเล็กติดธงไตรรงค์ ตัวแทนประเทศไทยลุยหวดนานาชาติ

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 5 ก.พ. 2569 จะมีการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ กล่าวว่า นักกีฬาที่ได้อันดับ 1-4 (ตัวจริง 3 คน สำรอง 1 คน) จะได้ฝึกซ้อมตามที่สมาคมฯ กำหนด และนักกีฬาตัวจริงจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติ อาทิ เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของรุ่น 12 ปี, เทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีม ทั้งรุ่น 14 ปี และ 16 ปี ซึ่งเริ่มจากรอบคัดโซนเอเชีย/โอเชียเนีย
"แม้เป็นการแข่งขันของนักกีฬารุ่นเล็ก แต่เกมไม่เล็กตามไปด้วย ปีที่ผ่าน ๆ มา ผู้ปกครองและกองเชียร์ต่างเชียร์กันสนุกมาก เพราะนักกีฬาแต่ละคนที่ได้สิทธิ์มาคัดเลือก ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาที่มีฝีมืออยู่แถวหน้า หรืออยู่ในอันดับ 1-16 ของประเทศไทย" นายสุชัย กล่าว
นายกเทนนิสไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า นักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักกีฬาตัวจริงของทีมชาติไทย ยังได้สิทธิพิเศษ ได้เข้าโครงการ แอลทีเอที อคาเดมี ได้รับการสนับสนุนจาก ปตท. หรือ PTT ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักของสมาคมฯ ด้วย