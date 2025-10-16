สหราชอาณาจักรร่วมคว่ำบาตรเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ว่า สหราชอาณาจักรร่วมคว่ำบาตรเครือข่ายระดับโลกมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์หลอกลวง ซึ่งทรมานแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์
ศูนย์หลอกลวงที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำการหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกในระดับอุตสาหกรรม เฉพาะในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดความเสียหายจากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ เฉพาะเมื่อปี 2566 ประเมินเป็นมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.2 ล้านล้านบาท และมีความเสียหายทั่วโลกจำนวนมากกว่านี้ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูมิภาคแห่งนี้
