สหราชอาณาจักรร่วมคว่ำบาตรเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ว่า สหราชอาณาจักรร่วมคว่ำบาตรเครือข่ายระดับโลกมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์หลอกลวง ซึ่งทรมานแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์

ศูนย์หลอกลวงที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำการหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกในระดับอุตสาหกรรม เฉพาะในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดความเสียหายจากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ เฉพาะเมื่อปี 2566 ประเมินเป็นมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.2 ล้านล้านบาท และมีความเสียหายทั่วโลกจำนวนมากกว่านี้ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูมิภาคแห่งนี้