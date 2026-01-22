สมาคมกีฬากอล์ฟสตรีฯ คัดทีมชาติแข่งควีนสิริกิติ์

สมาคมกีฬากอล์ฟสตรีฯ จัดโครงการคัดเลือกนักกอล์ฟทีมชาติชุดถ้วยพระราชทาน “ควีนสิริกิติ์” ครั้งที่ 46 รอบแรก ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 14–16 มกราคมที่ผ่านมา โดยคัดเลือกนักกอล์ฟจากโครงการพัฒนาฝีมือสู่ทีมชาติจำนวน 3 คน เป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันรายการ ควีนสิริกิติ์ ครั้งที่ 46 ที่อินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคมนี้
สำหรับการคัดเลือกนักกอล์ฟจากโครงการพัฒนาฝีมือสู่ทีมชาติรอบแรกจากจำนวน 7 คน เหลือ 4 คน ได้แก่ งามพรรณ จันทนะ, ปริม ปราชญ์นคร, กัลยรักษ์ พงศ์ธานนท์ และนะโม หลวงนิติกุล โดยสมาคมฯ จะคัดเลือกนักกอล์ฟทีมชาติรอบสุดท้ายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อคัดให้เหลือ 3 คน เป็นตัวแทนทีมชาติเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟถ้วยพระราชทาน “ควีนสิริกิติ์” ครั้งที่ 46 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12–15 พฤษภาคม ต่อไป