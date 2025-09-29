“เดอะ เจ็นซ์” จัดกอล์ฟเยาวชนสนามสุดท้ายปิดฤดูกาล

บริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ เจ็นซ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสนามสุดท้ายรายการ “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025” ปิดฤดูกาล 2025 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนเข้าโครงการพัฒนาฝีมือ และเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมของ เวิลด์ อเมเจอร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง และ จูเนียร์ กอล์ฟ สกอร์บอร์ด แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ ที่สนามแรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา
สำหรับการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี และ Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี แข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมจำนวน 8 สนาม เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟชายและหญิง จำนวน 12 คน เข้าโครงการพัฒนาฝีมือ “Genz Crew” นอกจากนี้ยังเป็นการเก็บคะแนนสะสมในสนามสุดท้าย เพื่อคัดนักกอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรม Genz Golf Camp แคมป์พัฒนาทักษะกอล์ฟของ GENZ และทีม Flow Code ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคมต่อไป