โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คว้าแชมป์วงโยธวาทิตกรมพลศึกษา ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยวง RATCHASIMA WITTHAYALAI MARCHING BAND โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2569 ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 80,000 บาท
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมประสงค์ โขมพัตร อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิทักษ์ โสตถยาคม ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพลากร บุปผาธนากร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ดร. สุธน วิชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา นาย สุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา คณะกรรมการผู้ตัดสิน อุปนายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้ปกครอง ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมชมเชียร์ จำนวนมาก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ที่ชมและเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์
โดย ผลการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2569 ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง RATCHASIMA WITTHAYALAI MARCHING BAND โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 80,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง Kongkaram Marching Band จังหวัดเพชรบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 60,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา Boonwattana Marching Band จังหวัดนครราชสีมา ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 40,000 บาท
รางวัลดีเด่น การประกวดประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง จำนวน 4 รางวัล
(1) รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วง RATCHASIMA WITTHAYALAI MARCHING BAND โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
(2) รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วง Kongkaram Marching Band จังหวัดเพชรบุรี
(3) รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วง Wat Khaowang Marching Band จังหวัดราชบุรี
(4) รางวัลคฑากรดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วง Wat Khaowang Marching Band จังหวัดราชบุรี
รางวัลขวัญใจผู้ชม (Popular Vote) การประกวดประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ได้รับ โล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
รางวัล Best Visual ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง จาก บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด Gift Vourcher มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ วง Kongkaram Marching Band จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลระดับความสามารถ และ โล่ขอบคุณที่ระลึก การประกวดประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ดังนี้
1. วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม จังหวัดนนทบุรี ได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองแดง รับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 10,000 บาท
2. วง Nawaminthrachinuthit Bodindecha Marching Band กรุงเทพมหานครได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองแดง รับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 10,000 บาท
3. วงโยธวาทิตโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองแดงรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 10,000 บาท
4. วง Thanyaburi Marching Band จังหวัดปทุมธานี ได้ระดับความสามารถเหรียญ เงิน รับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 15,000 บาท
5. วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ระดับความสามารถเหรียญ เงินรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 15,000 บาท
6. วง KURURATRANGSARIT Marching Band จังหวัดราชบุรีได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองแดงรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 10,000 บาท
7. วงโยธวาทิตโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองแดงรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 10,000 บาท
8. วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรุงเทพมหานครได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 20,000 บาท
9. วงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญราษฎร์ (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) จังหวัดแพร่ได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองแดงรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 10,000 บาท
10. วง Sirirattanathorn Marching & Winds Band กรุงเทพมหานครได้ระดับความสามารถเหรียญ เงินรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 15,000 บาท
11. วง Kongkaram Marching Band จังหวัดเพชรบุรีได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 20,000 บาท
12. วง Suksanareewittaya winds concert & marching band กรุงเทพมหานครได้ระดับความสามารถเหรียญ เงินรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 15,000 บาท
13. วง RATCHASIMA WITTHAYALAI MARCHING BAND โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมาได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 20,000 บาท
14. วง Bodindecha Marching Band กรุงเทพมหานคร ได้ระดับความสามารถเหรียญ ทอง รับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 20,000 บาท
15. วง Wat Khaowang Marching Band จังหวัดราชบุรี ได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 20,000 บาท
16. วงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา Boonwattana Marching Band จังหวัดนครราชสีมาได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 20,000 บาท
17. วง Surasakmontree Brass Band กรุงเทพมหานครได้ระดับความสามารถเหรียญ ทองรับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 20,000 บาท