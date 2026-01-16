52 วงโยธวาทิตร่วมประชันฝีมือทางดนตรีกรมพลศึกษา

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2569
โดยมี นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายสมใจ วิเศษทักษิณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และพันตำรวจเอก ปิยะพงษ์ เอนสาร ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 และผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมพิธี
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2569 ในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2569 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ และนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความสามารถ ด้านดนตรีวงโยธวาทิต สร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างอาชีพ ด้วยการใช้ดนตรีเป็นสื่อ
สำหรับจะจัดการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทนั่งบรรเลง (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี , 25 ปี) จัดการประกวดระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2569 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ส่วนประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง จะจัดการประกวดในวันที่ 18 มกราคม 2569 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยในปีนี้ มีวงส่งเข้าร่วมการประกวดทั้ง 2 ประเภทจำนวน 52 วง ซึ่งมากกว่าในการประกวดปี 2568 ที่มีทีมเข้าร่วมการประกวดจำนวน 29 วง
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่เพจเฟซบุ๊กกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือเพจ DPE Marching Band Thailand กรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย หรือผู้สนใจร่วมชมและเชียร์สามารถเข้าชมได้ฟรี ณ สนามศุภชลาศัย และอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า "การจัดงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมดนตรี เป็นหนึ่งในพลังสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือเพื่อใช้เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีอารมณ์และจิตใจที่อ่อนโยน สุขุม มีสมาธิ แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน และเอกลักษณ์ทางดนตรี ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร การทุ่มเทการฝึกซ้อม ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจ ดิฉัน ชื่นชมน้อง ๆ เยาวชนทุกคน ที่ร่วมกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย จนมาถึงวันนี้ได้ และขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้แสดงความสามารถของตนเองและ พลังสามัคคีของทีมงาน อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ดิฉันขอส่งแรงใจเชียร์ทุกท่าน ให้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้จะได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ให้แก่ตนเอง สถาบัน ประเทศชาติต่อไป"