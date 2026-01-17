AIS 3BB FIBRE 3 – JAS จับปรับ ร้านค้าย่านสุขุมวิท ฉายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบผิดลิขสิทธิ์

AIS 3BB FIBRE 3 – JAS เอาจริง ร่วมมือตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจ-เตือน-ปรับจริง ร้านค้าย่านสุขุมวิท ที่ฉายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบผิดลิขสิทธิ์
AIS 3BB FIBRE 3 ร่วมกับ JAS และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พร้อมด้วยตัวแทนที่ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เดินตรวจสอบเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสถานประกอบการ ทั้งร้านอาหาร ผับ บาร์ และโรงแรมย่านสุขุมวิท
โดยเข้าดำเนินการเตือนและปรับจริงพร้อมคาดโทษแก่ผู้ที่ฉายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบผิดลิขสิทธิ์ ซึ่งที่ผ่านมา AIS 3BB FIBRE 3 – JAS และตำรวจ ได้มีการดำเนินการให้ความรู้ ชี้แจงข้อกฎหมายไปแล้ว แต่ยังพบร้านที่ละเมิดลิขสิทธิ์ กว่า 3,500 ร้านทั่วประเทศ พร้อมดำเนินโทษตามกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ ซึ่งเป็นการย้ำชัดว่า หน่วยงานรัฐได้มีการบังคับใช้กฎหมายจริงอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการค้า และสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องให้กับธุรกิจในประเทศ AIS 3BB FIBRE 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ความสำคัญกับการใช้งานให้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการทั่วประเทศปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างระบบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป