ปศุสัตว์นนทบุรี จับโกดังลักลอบสวมทะเบียนอาหารสัตว์ ไม่มีใบอนุญาตเสียหายเกือบ 2 แสน

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี บุกจับโกดังสวมทะเบียนอาหารสัตว์ มูลค่าเกือบ 2 แสน ตรวจสอบเบื้องต้นพบสวมเลขทะเบียนยี่ห้ออื่น ไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โดย น.ส.พ.เชิงชาญ พึ่งเจียม พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด ร่วมกับสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ฝ่ายปกครองอำเภอปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสืบหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย จำหน่ายอาหารสัตว์ไม่มีทะเบียน
จากการเข้าตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นโกดังเก็บสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบสินค้าประเภทอาหารสัตว์ ไม่มีทะเบียน 1 รายการ ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 973 ถุง และขนาด 100 กรัม จำนวน 375 ถุง ที่ต้องสงสัยว่ามีการปลอมแปลงเลขทะเบียนอาหารสัตว์ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบเลขทะเบียนอาหารสัตว์ดังกล่าวจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตฯ พบว่า เป็นเลขทะเบียนของอาหารสัตว์ยี่ห้ออื่น จึงถือว่าอาหารสัตว์ของกลางที่พบเป็นอาหารสัตว์ไม่มีทะเบียน และจากการตรวจสอบใบอนุญาตพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้แทนบริษัทว่า “มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 17 ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6(1) ต้องได้รับใบอนุญาตระวางโทษตามมาตรา 75 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 56(4) ห้ามผู้ใดขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ระวางโทษตามมาตรา 86 วรรคสอง จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000-60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และทำการยึดอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนทั้งหมด มูลค่ากว่า 195,000 บาท นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทำการร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป