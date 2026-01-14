xs
"ช้างศึก" เจาะ "จีน" ไม่เข้า เจ๊าโนสกอร์ 0-0 ตกรอบแบ่งกลุ่มชิงแชมป์เอเชีย U23

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ช้างศึก" ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ภายใต้การคุมทีมของ "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดํารงอ่องตระกูล แม้จะเล่นได้ดี บุกกระหน่ำใส่คู่แข่งตลอดทั้ง 90 นาที แต่สุดท้ายเจาะ จีน ไม่เข้า เสมอกันไปแบบไร้สกอร์ 0-0

จากผลเสมอในเกมนี้ทำให้ทีมชาติไทย จอดป้ายรอบแบ่งกลุ่ม ศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้วยการมี 2 คะแนน จาก 3 นัด จมบ๊วยของกลุ่ม ดี ขณะที่ จีน มี 5 คะแนน เข้ารอบเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม

ส่วนผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ ออสเตรเลีย มีทีเด็ดช่วงทดเวลาบาดเจ็บ รัว 2 เม็ดรวด แซงชนะ อิรัก ไปอย่างสนุก 2-1 ปาดหน้าเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม ด้วยการมี 6 คะแนน จาก 3 นัด
