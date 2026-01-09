"วิชั่น-อูแซมมา" 2 แข้งลูกครึ่งจากทวีปแอฟริกา อนาคตแนวรับ "ช้างศึก" ชุดใหญ่

แม้ขุนพล "ช้างศึก" ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะประเดิมสนามศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ซาอุดิอาระเบีย ไม่สวยเท่าไหร่ โดยต้องเหลือ 10 คน ก่อนพ่ายแพ้ให้กับ ออสเตรเลีย 1-2
อย่างไรก็ดีเราได้เห็น 2 แนวรับดาวรุ่งของทัพ "ช้างศึก" ที่เป็นลูกครึ่งจากทวีปแอฟริกา ลงสนามด้วยกัน
เริ่มจาก วิชั่น อินอร่าม ลูกครึ่งไทย-ไนจีเรีย วัย 18 ปี รายนี้หลายคนอาจรู้จักกันดี เพราะเจ้าตัวโด่งดังมาตั้งแต่ตอนเล่นฟุตบอลนักเรียนกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน แถมมีชื่อติดทีมชาติไทย ชุดเหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมาด้วย โดยเกมนี้เจ้าตัวได้ออกสตาร์ทเป็น 11 คนแรก
ส่วนอีกหนึ่งราย ได้แก่ อูแซมมา เทียงคาม แบ็คซ้ายลูกครึ่งไทย-โมร็อกโก วัย 22 ปี ที่ลงสนามมาในช่วงครึ่งเวลาหลัง ก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กัน
แม้ทั้ง วิชั่น อินอร่าม และอูแซมมา เทียงคาม จะยังไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักของสโมสรต้นสังกัด ทั้ง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และพีที ประจวบ เอฟซี ตามลำดับ แต่ในอนาคตเด็กหนุ่มลูกครึ่งแอฟริกาทั้ง 2 รายนี้ น่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทัพ "ช้างศึก" ชุดใหญ่ ได้อย่างแน่นอน