โปรหนุ่มไทยลุยลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ ลุ้นตั๋วเล่นฤดูกาล 2026

แดนไท บุญมา, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ และรฐนน วรรณศรีจันทร์ เป็นสามโปรไทยที่ได้สิทธิผ่านเข้าไปเล่นรอบสองศึก ลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ ในฐานะมือท็อปจากอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ลุ้นตั๋วลุยลิฟ กอล์ฟ ลีก ฤดูกาล 2026
ลิฟ กอลฟ จัดศึก ลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ แข่งขัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคมนี้ ที่สนามแบล็คไดมอนด์ เรนจ์ ในฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เพื่อคัดผู้เล่นผลงานดีสุด 3 อันดับแรก ได้สิทธิ์ไปเล่นกอล์ฟ ลีก ในปีนี้ โดยอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.4 ล้านบาท ขณะที่อันดับสองและสามจะได้รับเงินรางวัล 150,000 เหรียญสหรัฐ และ 100,000 เหรียญสหรัฐตามลำดับ
แดนไท ซึ่งได้สิทธิ์ผ่านเข้าเล่นลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ ในรอบสองโดยอัตโนมัติ ในฐานะมืออันดับ 11 ของตารางอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ เช่นเดียวกับ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ และ โปรฟลุ๊ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ มือ 17 และ 20 ของตาราง เจ้าตัวเผยถึงการลงเล่นลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ เป็นครั้งแรกว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ผ่านเข้ามา จึงมีความหมายกับผมมาก ตอนนี้ผมอยู่ไกลบ้านมาก รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ และการที่มีตั๋วสามที่ให้ในปีนี้นับเป็นโอกาสที่ดี ก็ยังต้องมีสมาธิและเล่นกอล์ฟให้ดี ถ้าผมได้เข้าร่วม มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเลย”
ทั้งนี้มีนักกอล์ฟแถวหน้าของไทยอย่าง สดมภ์ แก้วกาญจนา, สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย, สาริศ สุวรรณรัตน์, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ผ่านรอบแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา เข้าสู่รอบสองที่มีนักกอล์ฟทั้งสิ้น 47 คน โดยจะรีเซ็ตสกอร์ และตัดตัวที่ท็อป 20 และเสมอเพื่อเข้าไปเล่นในสองรอบสุดท้าย ซึ่งจะรีเซ็ตสกอร์อีกครั้งและรวมสกอร์รอบสามและรอบสี่ ทั้งนี้นักกอล์ฟผลงานดีสุด 3 คนอันดับแรกจะได้สิทธิ์ไปเล่นลิฟ กอล์ฟ ลีก 2026 ต่อไป