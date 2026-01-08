"ไทยฮอนด้า" ร่วมนับถอยหลังสู่สนามแรก! "โมโตจีพี 2026" ชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตเปิดประสบการณ์ระดับโลก

"ไทยฮอนด้า" ร่วมงานแถลงข่าวการนับถอยหลังสู่การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2026 ในรายการ "PT Grand Prix of Thailand 2026” (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์) ในศึกการแข่งขันระดับโลกที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2569 พร้อมเชิญชวนแฟนชาวมอเตอร์สปอร์ต ร่วมเปิดประสบการณ์ความมันส์ระดับโลกไปด้วยกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ณ สโมสรราชพฤกษ์
คุณณัฐชัย ศรีโสวรรณา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานวางแผนธุรกิจ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า "ไทยฮอนด้า" ยังยืนยันความมุ่งมั่นที่จะยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาศักยภาพนักแข่งเยาวชนไทยอย่างมีระบบ สู่การเป็น The Next Successor รุ่นต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ตามรอยรุ่นพี่อย่าง ก้อง สมเกียรติ และคนอื่นๆ ที่โลดแล่นในเวทีการแข่งขันระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น MotoGP หรือ รายการใหญ่ในระดับโลกอื่นๆที่ท้าทาย และไม่ใช่แค่นักแข่งเพียงอย่างเดียว ฮอนด้ามองถึงการพัฒนาทีมช่างควบคู่ไปด้วย ฮอนด้ายืนยันความพร้อมในการพัฒนานักแข่งไทยและทีมช่างที่มีฝีมือ ให้ก้าวขึ้นสู่การแข่งขันในรุ่นถัดไปอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับ
ส่วนในปี 2026 เราได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ ไฮไลต์โดดเด่นที่ไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส! “Honda Exhibition Hall” ติดแอร์ ภายใต้คอนเซปต์ “Race to The One” ที่เปิดโอกาสให้แฟนความเร็วได้ใกล้ชิดกับรถแข่งระดับโลก และรถบิ๊กไบค์ตกแต่งพิเศษ จากร้านแต่งชั้นนำ และลูกค้าที่ชนะการประกวดจากกิจกรรม BigBike Fest ซึ่งถูกนำมาจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกิจกรรมพิเศษภายในบูธฮอนด้าให้ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมถึงการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านจอ LED ขนาดยักษ์ ควบคู่การบรรยายสดจากทีมผู้บรรยายมืออาชีพ เติมเต็มบรรยากาศความมันส์ตลอดทั้งงาน พลาดไม่ได้! กับโปรโมชั่นสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากฮอนด้า และ Honda Collection ใหม่ล่าสุดในราคาพิเศษ เอาใจแฟนๆ ความเร็ว
นอกจากนี้ยังได้ใกล้ชิดนักแข่งมอเตอร์สปอร์ต ในกิจกรรม “มีตแอนด์กรี๊ด” (Meet and Greet) กระทบไหล่นักแข่งระดับโลกของฮอนด้าในศึก โมโตจีพี นำโดย “โจอัน เมียร์” และ “ลูก้า มารินี” คู่หูจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี รวมถึง “โยฮันน์ ซาร์โก” และ “ดิโอโก้ โมเรร่า” ดาวรุ่งพุ่งแรงในสังกัด ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่จะมาใกล้ชิดแฟนๆ กันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ Honda Village
พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Honda EV Experience ณ บริเวณทางเข้า “Welcome Area EV Station” กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ และนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่คอยให้บริการเพื่อรับ-ส่งชาวมอเตอร์สปอร์ตเดินทางสู่กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยอีกจุดไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด Test Riding Zone ยกขบวนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหลากหลายรุ่นให้แฟนๆ ความเร็ว และผู้เข้าชมกิจกรรมได้ร่วมทดสอบขับขี่ พิสูจน์สมรรถนะ พร้อมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าคอยให้การแนะนำทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง และสิทธิพิเศษที่สามารถจับจองรถในราคาสุดพิเศษ ได้ภายในงาน พร้อมทั้งโปรโมชั่นมากมาย
“Race to The One” ฮอนด้าชวนแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตร่วมประสบการณ์เชียร์ระดับโลกกับ "ฮอนด้า สแตนด์” ร่วมชม ร่วมเชียร์นักแข่งฮอนด้า จัดเต็มด้วยอุปกรณ์การเชียร์ครบมือ พร้อมด้วยทีมเชียร์ที่จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ร่วมสร้างปรากฏการณ์ที่สุดแห่งภาพความประทับใจ อวดสู่สายตาชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน
สำหรับสมาชิก ฮอนด้า บิ๊กไบค์ คลับ ผู้ที่ชื่นชอบขับขี่ในสไตล์ทัวร์ริ่ง สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Honda BigBike Road Trip to ThaiGP 2026 ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คู่ใจไปพร้อมกับเหล่าสมาชิก สามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Honda BigWing ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สำหรับนักเดินทาง “ไทยฮอนด้า” ยังเปิดจุดพักรถ “Honda Rest Station” ไว้คอยให้บริการ Free Service เครื่องดื่ม ผ้าเย็น และตรวจเช็กความพร้อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ระหว่างทางมุ่งสู่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลกไปด้วยกัน
พิเศษยิ่งขึ้น กับกิจกรรม “Honda Race to The One Village 2026” พาแฟนคลับ Honda Wing Center, Honda BigBike และ CUB House มาร่วมชมเชียร์ชิดติดขอบสนามแบบ Exclusive และพักค้างคืนท่ามกลางบรรยากาศแคปปิ้ง การดูแลบริการอย่างสุดพิเศษ อิ่มอร่อยกับอาหารดังบุรีรัมย์ Food Truck & Street Food ร่วมสนุกสนานไปกับกิจกรรมความบันเทิงแบบอัดแน่น เกมส์สนุกสุดมันส์ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
แฟนชาวมอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาด! มาร่วมเปิดประสบการณ์ระดับ “เวิลด์คลาส” สร้างประวัติศาสตร์การเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันกับฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า (Honda Motorcycle Thailand) : https://facebook.com/hondamotorcyclethailand
Honda BigBike : https://facebook.com/HondaBigBikeTH
Honda Racing Thailand: https://www.facebook.com/HondaRacingTeamTH