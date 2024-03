ไทยฮอนด้า จัดแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับเอเชียและโอเชียเนีย ครั้งที่ 2

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด พร้อมกลุ่มบริษัทฮอนด้าในภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียรวม 8 ประเทศ ร่วมการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (The Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2024) วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ของครูฝึกขับขี่ปลอดภัยในภูมิภาค โดยมีครูฝึก ฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 130 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, เวียดนาม และไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มร. โทชิโอะ คุวาฮาระ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้ามุ่งมั่นดำเนินตามพันธกิจที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ผู้ใช้ถนนทุกคน ภายใต้แนวคิด “Safety for Everyone” ที่เราได้นำมาปฏิบัติจริงด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอันทันสมัย และให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนทั่วโลก เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ปลอดอุบัติเหตุ เราตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ฮอนด้าทั่วโลก ให้เป็นศูนย์ภายใน พ.ศ. 2593”“นับเป็นเวลามากกว่า 5 ทศวรรษ ที่ฮอนด้าได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยอย่างหลากหลาย แก่ผู้คนมากมายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ที่มีจำนวนผู้ขับขี่จักรยานยนต์มากกว่าในภูมิภาคอื่นของโลก การถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัยรวมทั้งทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก”สำหรับการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ในปีที่ 2 นี้ เราได้ยกระดับความรู้และทักษะของครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ด้วยการเพิ่มหัวข้อ ‘การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมด้านความปลอดภัย’ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโจทย์ของการแข่งขัน โดยจะประเมินทักษะของครูฝึกฯ ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง และนำประสบการณ์ของตนมาปรับใช้เพื่อสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมร. ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าในประเทศ และความพร้อมในการจัดการแข่งขันของเรา ที่สำคัญ การแข่งขันระดับนานาชาติในประเทศไทยยังเป็นโอกาสที่จะทำให้ครูฝึก ฯ ของไทยได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากครูฯฝึกของต่างประเทศอีกด้วย ความรู้ที่ได้รับเหล่านี้จะช่วยให้เราต่อยอดในการดำเนินงานโครงการฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 35 ปี และจะทำต่อไปอย่างมุ่งมั่น”สำหรับการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2024) จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม นี้ โดยแบ่งการแข่งขันในรุ่นรถจักรยานยนต์ ออกเป็น 3 สถานีทดสอบ ได้แก่1. สถานีเบรก (Braking Course) - สถานีทดสอบปฏิกิริยาตอบสนอง และการตัดสินใจ โดยครูฝึก ฯ ต้องขับขี่โดยใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหยุดรถในบริเวณที่กำหนด ครูฝึก ฯ ที่หยุดรถได้ใกล้จุดที่กำหนดมากที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะ ทั้งนี้ครูฝึก ฯ จะต้องใช้เทคนิคในการเบรกระยะกระชั้นชิดบนความเร็วสูงให้ปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน2. สถานีจิมคาน่า (Slalom Course) – สถานีทดสอบความคล่องตัวในการขับขี่ ครูฝึก ฯ ต้องขับขี่บนเส้นทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ ด้วยความเร็วต่ำถึงปานกลาง โดยใช้คันเร่ง เกียร์ เบรก ท่าทางการขับขี่ได้อย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งครูฝึก ฯ จะต้องใช้เทคนิคในการจัดท่าขับขี่ที่ถูกต้อง รวมถึงการควบคุมรถในเส้นทางต่างๆ เพื่อรับมือกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบนท้องถนนจริงได้ดียิ่งขึ้น3. Low Speed Balance Course – สถานีทดสอบการทรงตัวด้วยความเร็วต่ำ เพื่อให้ครูฝึก ฯ ใช้เทคนิคความสามารถในการขับขี่ทรงตัว และเคลื่อนที่ไปอย่างช้า ๆ โดยใช้ทางท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้อง