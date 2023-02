ไทยฮอนด้า ผนึกกำลังบริษัทในเครือ ประชันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก

แฟนเพจเฟซบุ๊ก : facebook.com/HondaSafetyThailand

ไทยฮอนด้า และเอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ ผนึกกำลังบริษัทในเครือฮอนด้า 12 ประเทศโซนเอเชียและโอเชียเนีย ประชันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับนานาชาติบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียรวม 12 ประเทศ ผนึกกำลังจัดการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (The Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2023) มุ่งมั่นส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างไม่ลดละผ่านการยกระดับทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม มุ่งสู่พันธกิจของฮอนด้ามอเตอร์ในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050มร.มาซายูคิ อิงาราชิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด, ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “ฮอนด้ามีความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละตามพันธกิจที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคน ภายใต้แนวคิด ‘Safety for Everyone’ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ด้านการขับขี่ปลอดภัย ตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วโลก ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050”“หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการอบรมทักษะ จากครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าที่มีความชำนาญ ดังนั้น เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมยกระดับความสามารถให้กับครูฝึกฯ นับเป็นครั้งแรกที่ฮอนด้าได้จัดการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มบริษัทฮอนด้า 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, กัมพูชา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม โดยมีครูฝึกฯ กว่า 100 คน เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้”มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “ภายใต้โครงการ Honda Safety Thailand ไทยฮอนด้าได้ส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทย เป็นเวลานานกว่า 34 ปี เรามุ่งมั่นทุ่มเทอย่างไม่ลดละในการพัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ามาตรฐานโลกที่ดีที่สุดถึง 4 แห่ง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกสอนที่หลากหลาย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้กับครูฝึกฯ มาอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานครูฝึกฯ ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก”ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวเสริมว่า “เพื่อขยายการยกระดับทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง เราจึงนำสุดยอดครูฝึกฯ จากร้านผู้จำหน่ายฯ ผู้ชนะเลิศระดับภาค รวมถึงผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ตลอดจนครูและอาจารย์ ได้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ด้วยการแข่งขันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของครูฝึกฯ ทุกคน ทำให้ครูฝึกฯ สามารถส่งต่อความรู้ด้านทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับสังคม นี่คือสิ่งที่เราจะผลักดันอย่างเต็มศักยภาพ เพราะการพัฒนาที่ดีจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนของเมืองไทยอย่างยั่งยืน”สำหรับการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และการนำเสนอหลักสูตรเพื่อความปลอดภัยยุคใหม่โดยในการแข่งขันประเภทรถจักรยานยนต์นั้นประกอบด้วยสถานีทดสอบ 3 สถานี ได้แก่ Slalom, Low Speed Balance และ Braking และในประเภทรถยนต์ประกอบด้วย 3 สถานี ได้แก่ Figure Driving, Slippery Road Driving และ Slalomติดตามข่าวสาร สาระสำคัญเกี่ยวกับฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยได้ที่เว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.thและฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ ช่วยการตัดสินใจอย่างแม่นยำขณะใช้รถใช้ถนนได้ที่ : hondasafetyAPT.com