อาร์.อาร์.ดี ออโต้โมทีฟ(ประเทศไทย) คว้ารางวัล Safety Riding Awards ดีเด่นด้านการรณรงค์และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานภายในองค์กร

คุณโรส - พรรณี ซาเอกิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์.อาร์.ดี ออโต้โมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจรให้กับแบรนด์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ระดับท็อปไฟว์ของโลก รับมอบรางวัล Safety Riding Awards ในฐานะบริษัทฯ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานภายในองค์กร ภายใต้การดำเนินการตามมาตรฐานและแนวทางที่ไทยฮอนด้าได้กำหนด โดยรับมอบรางวัลจาก มร. ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด โดยมี มร. ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็น ถึงความปลอดภัย ในผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จึงได้รณรงค์ในหลายภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตชิ้นส่วน ของ ไทยฮอนด้า โดย คุณโรส - พรรณี ซาเอกิ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณโทชิฮิโกะ ซาเอกิ ที่ปรึกษาบริหาร จากบริษัท R.R.D Automotive (Thailand) CO., Ltd. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจรแก่ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระดับ Top 5 ของโลก ได้เล็งเห็นถึง นโยบาย ดังกล่าวเช่นกัน จึงร่วมผลักดัน อย่างจริงจังจนนำไปสู่ความร่วมมือ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ส่งผลให้ พนักงาน ได้รับ โอกาส ในการเรียนรู้ การขับขี่ อย่างปลอดภัยและ มีใบขับขี่ 100% ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้ บริษัท อาร์.อาร์.ดี ออโต้โมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน และได้รับคัดเลือกให้ รับรางวัล Safety Riding Awards ในปี 2565โดยรางวัล Safety Riding Awards เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อยกระดับทักษะขับขี่ที่ถูกต้อง ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ทั้งนี้คุณโรส - พรรณี ซาเอกิ ผู้บริหารหญิงสุดแกร่ง เพราะภายใต้ความเรียบร้อยอ่อนหวาน เธอแฝงความเข้มแข็งและความนิ่งสงบไว้ภายใน ทำให้บริษัทเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมตั้งเป้าหมายนำพาองค์กรก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ในด้าน QCD เดินหน้าผนึกเสริมทัพบุคลากร Safety Advisor ร่วมทีมครูฝึกขับขี่ปลอดภัย มุ่งสู่การให้ความรู้เชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมฝึกการคาดการณ์และลดความเสี่ยง ต่อยอดความสำเร็จจากต้นแบบความปลอดภัย Zero Accident Society ให้กับองค์กรและขยายไปสู่สังคมรอบข้าง