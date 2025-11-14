"ไทยฮอนด้า" ชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตซื้อตั๋วชมเรซระดับโลก ร่วมหนุน "โมโตจีพี 2026"

"ไทยฮอนด้า" ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในงานแถลงข่าวเปิดตัวขายบัตรเข้าชมศึก โมโตจีพี 2026 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วโลก เดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มร้อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมชวนแฟนชาวไทยสัมผัสเรซระดับโลกฝีมือคนไทย ประกาศจัดหนักจัดเต็มกิจกรรมสุดตื่นตาตื่นใจแบบหาที่ไหนไม่ได้ตลอด 3 วันที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2026 ในปีหน้า
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2025, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2026 สนามแรกของฤดูกาล รายการ "PT Grand Prix of Thailand 2026” (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์)
ดร. อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า "ไทยฮอนด้า ให้ความสำคัญกับวงการมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างต่อเนื่อง เราให้โอกาสและพัฒนานักแข่งไทยไปสู่การแข่งขันระดับโลก อย่าง โมโตจีพี ซึ่งมี "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา เป็นโมเดลสำคัญ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตและก้าวขึ้นมาทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย"
"การแข่งขัน โมโตจีพี สนามประเทศไทยมีความสำคัญอย่างมากที่ช่วยพลิกโฉมวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และที่สำคัญยังส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาความเร็วในไทย โดยเฉพาะการพัฒนานักแข่งให้ก้าวสู่ระดับโลก อยากชวนแฟนๆ ชาวไทยซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก และแน่นอนว่า ไทยฮอนด้า ได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษไว้มากมาย เตรียมรอทุกท่านเช่นเคย"
ไทยฮอนด้ามุ่งมั่นขับเคลื่อนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่อง และในปี 2026 ก็พร้อมขนกิจกรรมของ ฮอนด้า ใน โมโตจีพี มาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ร่วมประสบการณ์แบบที่หาที่ไหนไม่ได้ อาทิ ความยิ่งใหญ่ Honda Exhibition Hall ร่วมสัมผัส! รถแข่งระดับโลกที่นำมาโชว์ กิจกรรมพิเศษพร้อมของรางวัลในบูธ และ ชมถ่ายทอดสดการแข่งขันบนจอยักษ์พร้อมทีมผู้บรรยาย
สัมผัสประสบการณ์ Honda EV Experience ณ “Welcome area EV Station” กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda BENLY e: ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ และนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ฮอนด้า ให้ความสำคัญอย่างมาก
ขณะเดียวกัน ก็ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ฮอนด้า โดยเฉพาะ กับกิจกรรม Honda BigBike Road Trip to ThaiGP 2026 ร่วมเดินทางกับรถมอเตอร์ไซค์สุดรักของคุณไปกับเพื่อนๆ คอเดียวกัน สู่จุดหมายปลายทางแห่งความเร็วที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับ เปิดจุดพักรถ Honda Rest Station ไว้คอยให้บริการตลอดเส้นทาง
และแน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่บรรยากาศของ โมโตจีพี "ไทยฮอนด้า" จัดกิจกรรม Honda Race to The One Village 2026 โดยพาแฟนคลับ Honda Wing Center, Honda BigBike และ CUB House มาร่วมชมเชียร์ชิดติดขอบสนาม โมโตจีพี กับช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตได้เข้าร่วมกิจกรรม “มีตแอนด์กรี๊ด” (Meet and Greet) กระทบไหล่นักแข่งระดับโลกของฮอนด้าในศึก โมโตจีพี นำโดย “โจอัน เมียร์” และ “ลูก้า มารินี” คู่หูจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี รวมถึง “โยฮันน์ ซาร์โก” และ “ดิโอโก้ โมเรร่า” ในสังกัด ฮอนด้า แอลซีอาร์
สำหรับ บัตรเข้าชมการแข่งขัน พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 จะยังคงจำหน่ายในราคาเดิม โดยลูกค้า ฮอนด้า จะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 20% เมื่อโชว์กุญแจรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ณ จุดจำหน่าย
แฟนๆ ความเร็วสามารถซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com เริ่มจำหน่ายวันอังคารที่ 11 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป