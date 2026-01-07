xs
คลอดสาย ศึก "มวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25" แชมป์รับเงินสด 600,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต ได้จัดงานแถลงข่าว ศึก "มวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25" โดยมี นายรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์สุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภาคนครหลวง ปูนตราเสือ พร้อมด้วย นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ (ชุ้น เกียรติเพชร) โปรโมเตอร์ "มวยไทย 7 สี", นายเกรียงศักดิ์ ทองหงษ์ ประธานกรรมกาเทคนิค สนามมวยช่อง 7 HD และ นายปริวัฒน์ เศรษฐบุตร นายสนามมวยช่อง 7 HD ร่วมแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสาย ศึก "มวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25" อย่างเป็นทางการ เตรียมพร้อมระเบิดความมันส์จัดเต็มให้แฟนมวยไทยมาร่วมเชียร์การต่อสู้ที่ดุเดือดสุดเร้าใจบนสังเวียนมวยช่อง 7 HD ที่ร่วมยอดนักมวยไทยครบเครื่องแม่ไม้มวยไทยที่จะมาวัดกันบนสังเวียนเพื่อชิงเข็มขัดแชมป์เสือตัวที่ 25 ตัวต่อไป

โดยมีนักมวยมาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 31 คน ซึ่งการจับสลากเป็นตัวจริง 16 คน (ที่เหลือเป็นตัวสำรอง) แบ่งเป็น 4 สาย สายละ 4 คน ชกแบบพบกันหมดในสาย นักมวยที่ชนะเลิศ จะได้เข็มขัดแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัล 600,000 บาท และปูนซีเมนต์อีก 5 ตัน, รองชนะเลิศ รับ 300,000 บาท, อันดับ 3 รับ 150,000 บาท และอันดับ 4 รับ 100,000 บาท ได้เวลาประเดิมความมันส์ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกไปด้วยกันในศึก "มวยปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25" นัดแรกประเดิมต้อนรับศักราชใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 25 ม.ค. 2569 ที่เวทีมวยช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

รายชื่อนักมวย ศึก "มวยรอบปูนเสือครั้งที่25" มีดังนี้

สาย A
1.ซุปเปอร์บอล ต.พิทักษ์ชัย
2.ยอดกัณฑ์ ช้างนครศรี
3.เดโชชัย ราชานนท์
4.วุฒิเดช ศ.เดชดำรงค์

สาย B
1.ยอดเพชร พี.เค.เสี่ยต้อม
2.บิ๊กบอส ศ.ศศิวัฒน์
3.แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส
4.เพชรมรกต สิงห์สองพี่น้อย

สาย C
1.เพชรสิงขร ส.สมานการ์เม้นท์
2.เงาเพชร โกลิตะมวยไทย
3.เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์
4.หัสดี ตี๋น้อยคะชิน

สาย D
1.พรเพชร ส.ราชภูมิ
2.เพชรอนันต์ สวนน้ำธารคีรี
3.ขุนเดช พ.พิมพ์อร
4.เก่งรบ นายกเกรียงไกร

นายรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์สุนทร กล่าวว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทุกท่าน ผมตัวแทนจากปูนตราเสือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน “ศึกมวยปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้” ครั้งที่ 25 ในวันนี้ ซึ่ง จัดมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงวันนี้

“ตราเสือ” ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างมาตรฐานและความยุติธรรม ในการแข่งขัน เพื่อเป็นบันไดสำคัญในการผลักดันและสร้างโอกาสให้กับนักมวยรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเท ให้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี และพร้อมที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวที ระดับสากลต่อไป

ดังนั้น บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เห็นว่าโครงการมวยรอบปูนเสือที่ได้จัดมา โดยเฉพาะ “ศึกมวยปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้” ครั้งที่ 25 นี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อวงการกีฬามวยไทยให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปในอนาคต บริษัทฯจึงให้ บริษัท วันโอโฟร์ บิซิเนส แอนด์ รีครีเอชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ

สำหรับ ศึก "มวยปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25" แข่งขันรอบ 16 คน (8 คู่) ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 15 ก.พ. 69 แข่งขันรอบ 2 (ชก 12 คู่) ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 26 เม.ย. 69 หลังจากชกเสร็จจะมีการจับสลากประกบคู่และแบ่งสายรอบ 8 คน วันที่ 26 เม.ย. 69 เริ่มการแข่งขันรอบ 8 คน (ชก 10 คู่) ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 9 ส.ค. 69 จะจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 9 ส.ค. 69 ก่อนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (ชก 2 คู่) ในวันที่ 9 ส.ค. 69 จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศ และ อันดับ 3 (ชก 2 คู่) ในวันที่ 13 ก.ย. - 18 ต.ค. 69 ต่อไป เตรียมรับชมความมันส์สนั่นจอทางช่อง 7 HD พร้อมให้แฟนมวยชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมและเชียร์มวยมันส์ทุกคู่หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ได้ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป






