"ยอดเหล็กแหลม" ขึ้นแท่นแชมป์ ศึกมวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24″

ศึกมวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24″ (รอบชิงชนะเลิศ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ที่เวทีมวยช่อง 7 HD โดยก่อนชก นายณรงค์เดชช่วยภักดี (ส.อบจ.กระบี่) ผู้แทนปูนตราเสือ พร้อมด้วย นายกริช ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ปูนตราเสือ ให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคู่บนเวที โดยคู่แรกคู่ชิงอันดับ 3 ระหว่าง ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ ปะทะ พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ พิกัด 113 ปอนด์ และ คู่เอกคู่ชิงชนะเลิศ ระหว่าง อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ ปะทะ ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร พิกัด 113 ปอนด์
ส่วนผลการชกมีดังนี้
คู่ที่ 1. คู่ชิงอันดับ 3 ระหว่าง ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ ปะทะ พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ พิกัด 113 ปอนด์ เกมส์การชก ก้องสนั่น ขุนเข่าอันดามันเดินเตะซ้ายลำตัวนำไปก่อน ด้าน พลายพยัคฆ์ มวยขวาเดินหาเตะขวาตามด้วยศอก เกมส์เริ่มเดือดเมื่อ ก้องสนั่น เดินเร็วจับปล้ำในตีเข่าเป็นชุดทำเอา พลายพยัคฆ์ ดิ้นไม่หลุด พลายพยัคฆ์ เดินเร็วขึ้นหวังใช้ศอกเด็ดเป็นอาวุธแต่กลับทำได้ไม่ชัดเจน ผิดกับ ก้องสนั่น ที่ออกอาวุธเตะซ้ายลำตัวเน้นๆชัดเจนครบยก ก้องสนั่น เป็นฝ่ายชนะคะแนนคว้าอันดับ 3 ส่วน พลายพยัคฆ์ ได้อันดับ 4
คู่ที่ 2. คู่เอกคู่ชิงชนะเลิศ ระหว่าง อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ ปะทะ ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร พิกัด 113 ปอนด์ ทั้งคู่เป็นมวยเข่าในอาชีพ อนันตชัย มวยซ้ายจังหวะฝีมือเป็นรอง ยอดเหล็กแหลม มวยซ้ายสูงยาวเดินเข้าหาเตะซ้ายลำตัวตามด้วยหมักเกมส์จบลงเร็วเกินคาดเมื่อ ยอดเหล็กแหลม จับคอตีเข่าเป็นชุดตาทด้วยฮุคขวาเค็มๆ เข้าปลานคางร่วงหลับกลางอากาศตรงมุมพักยกกรรมการนับแค่ 3 โบกมือชูมือมให้ ยอดเหล็กแหลม เป็นฝ่ายชนะTKO ยก 3 คว้าแชมป์ปูนเสือตัวตัวที่ 24 ส่วนอนันตชัยได้แค่รองแชมป์
หลังจบการแข่งขัน “ศึกมวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24” ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับนักมวยบนเวที โดยมี นายกริช ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ปูนตราเสือ พร้อมด้วย นายปิยากร ชินะรัตนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด ปูนตราเสือ , นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ หรือ (เฮียชุ้น เกียรติเพชร) และนายจมร เลขะกุล ผู้แทนปูนเสือ ร่วมเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศบนเวทีในครั้งนี้
สำหรับรางวัลแชมป์มวยรอบปูนเสือ ตัวที่ 24 ได้แก่ ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร คว้าเข็มขัดแชมป์มวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24 ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล 600,000 แสนบาท และ ปูนตราเสืออีก 5 ตัน ส่วน อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ ในฐานะรองแชมป์ ได้รับเงิน รางวัลปลอบใจไป 300,000 แสนบาท และ ปูนตราเสืออีก 5 ตัน , อันดับ 3 ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ รับเงินรางวัล 150,000 บาท และ ปูนตราเสืออีก 5 ตัน และอันดับ 4 พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ รับเงินรางวัล 100,000 บาท และ ปูนตราเสืออีก 5 ตัน