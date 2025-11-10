“กรมพละ-ช่อง 7” หารือร่วมกันรองรับบอล 7 สี หากกระแสดีมีโอกาสย้ายคู่ชิงไปราชมังคลาฯ

กรมพลศึกษา กับ ช่อง 7 ตั้งโต๊ะชี้แจงและขอโทษสังคมในเรื่องการปล่อยกองเชียร์เข้าสนามรอบชิงบอล 7 สีเกินลิมิต หลังจบเกมเตรียมประสาน ส.กรีฑา ตรวจสอบลู่วิ่งว่าได้รับความเสียหายหรือไม่เพราะต้องใช้แข่งซีเกมส์ ด้านช่อง 7 นอบรับไปปรับปรุงเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย หากปีหน้ากระแสดีอาจย้ายรอบชิงไปแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถาน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายศิริ สาระผล บรรณาธิการข่าวกีฬาอาวุโส จากช่อง 7 HD และ พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (นครบาล 6-2) ร่วมแถลงข่าวสรุปภาพรวมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD และมาตรการจัดการแข่งขันและความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษาเปิดเผยว่า จากกระแสการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีแฟนบอลกว่า 5 หมื่นคน เข้ามารับชมการแข่งขัน ทางกรมพลศึกษาก็รู้สึกทึ่งกับกองเชียร์ที่เข้ามาเต็มความจุของสนามศุภชลาศัย ซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งเก้าอี้ปกติแล้ว สนามเราสามารถจุแฟนบอลได้ประมาณ 27,000 คน แต่พอมาเจอช่วงแผ่นดินไหวช่วงกลางปีที่ผ่านมา เราก็ได้ประเมินไว้แล้วว่า สนามเรารองรับผู้ชมได้เพียง2 หมื่นคน ตามมาตรการความปลอดภัยที่กรมพลศึกษาวางไว้
แต่เมื่อมีกองเชียร์เข้ามาเยอะแบบนี้ เราก็มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับแฟนบอลไว้บ้าง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอล โดยเท่าที่ตนให้กองมาตรฐานอาคารสถานกีฬาสำรวจความเสียหาย ก็ยังไม่พบความเสียหายใดๆ แต่เราก็จะมีการสำรวจพื้นลู่วิ่งว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ ก่อนที่สนามศุภชลาศัยของเราจะใช้แข่งขันกรีฑา ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ โดยทางกรมพลศึกษาจะทำการเชิญสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมาตรวจสนามอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
“หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว กรมพลศึกษา และทางฝ่ายจัดการแข่งขันของช่อง 7 HD รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัย จะนำเรื่องนี้มาถอดบทเรียน และหาแนวทางในการจัดการแข่งขันและมาตรการในการรองรับแฟนบอลจำนวนมาก ให้มีความปลอดภัยกับนักกีฬา กองเชียร์ รวมถึงสถานที่จัดการแข่งขัน โดยเราจะมาหารือกันอีกครั้ง เพื่อให้การแข่งขันครั้งต่อไป มีมาตรฐานความปลอดภัยกับทุกฝ่าย” อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน นายศิริ สาระผล บรรณาธิการข่าวกีฬาอาวุโส จากช่อง 7 HD เผยว่า ในฐานะผู้แทนจากฝ่ายจัดการแข่งขันครั้งนี้ ต้องขอโทษแฟนกีฬา กองเชียร์ และทุกๆฝ่ายด้วย เดิมเราเตรียมแผนรองรับแฟนบอลไว้เป็นอย่างดีแล้ว แต่ไม่คิดว่าแฟนบอลจะคลั่งไคล้ในกระแสฟุตบอล 7 คนขนาดนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในเมื่อปีนี้มีแฟนบอลเข้ามาชมจำนวนมาก ปีต่อไป ทางช่อง7HD ก็จะวางมาตรการและวางแผนการจัดการแข่งขันให้ดีขึ้นกว่านี้ เพราะเราเชื่อว่าการแข่งขันที่ดี ต้องประกอบด้วยการที่นักกีฬานักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ รวมถึงผู้ชมและผู้เชียร์ก็จะต้องมีการจัดการที่ดีกว่า เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
เรายืนยันว่าหลังจากที่เราจะดมความคิดกับกรมพลศึกษา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เราก็จะนำข้อมูลจากการถอดบทเรียนในปีนี้ ไปพัฒนารูปแบบการแข่งขันและยกระดับความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันในดีกว่าปีนี้แน่นอน ซึ่งในปีหน้า หรือ ปีไหนก็ตามหากมีกระแสแบบนี้ทางฝ่ายจัดอาจจะย้ายไปแข่งที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งเราจะต้องหารือพูดคุยกับ กกท.อีกที