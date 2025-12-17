xs
xsm
sm
md
lg

"ตราเสือ" ชูความสำเร็จสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ร่วมยินดีอาชีวะไทย คว้าเหรียญเงินเวที WorldSkills Asia Taipei 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราเสือ เดินหน้ายกระดับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างไทย ผ่านสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ จ.สระบุรี ตักกะศิลา ทักษะฝีมือแรงงานการก่อสร้างเกี่ยวกับการใช้งานปูนซีเมนต์ พร้อมองค์ความรู้ด้านงานปูนซีเมนต์ผนังและพื้นอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของช่างก่อสร้างไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างการยอมรับเทียบชั้นกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

นายธีระยุทธ พันธ์มีเชาว์ Construction Technology Excellent Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสร้างมาตรฐานแรงงาน ด้านการก่อสร้างที่เกี่ยวกับการใช้งานปูนซีเมนต์ให้ช่างก่อสร้างไทย ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่ ทั้งประยุกต์จากการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือการพัฒนาขึ้นเอง รวมถึงองค์ความรู้เชิงลึกมาประยุกต์ใช้ในงานปูนซีเมนต์ สำหรับงานผนังและพื้น ตลอดจนการต่อยอด และเปิดรับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้กับช่างก่อสร้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป


การพัฒนาดังกล่าวตั้งอยู่บนกรอบแนวคิด 4M ได้แก่

Man – ยกระดับทักษะฝีมือช่างอย่างเป็นระบบ

Machine – พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

Method – พัฒนาวิธีการทำงานให้ได้มาตรฐาน

Material – พัฒนาปูนซีเมนต์และนวัตกรรมวัสดุใหม่ให้ตอบโจทย์งานก่อสร้างยุคใหม่


ปัจจุบัน สถาบันฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมเบื้องต้นมากกว่า 14 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้ตั้งแต่การใช้งานปูนซีเมนต์ งานก่ออิฐ–ฉาบผนัง งานเทปรับพื้น งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ งานทาสี งานฉาบและงานฉาบตกแต่ง (Décor & Loft Wall) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรมาตรฐานงานก่ออิฐ–ฉาบปูน ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 5 หลักสูตร สำหรับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาช่างก่อสร้างโดยเฉพาะ

อีกทั้งยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญ “SMART TIGER Team” พร้อมให้คำปรึกษา อบรม สาธิตการทำงาน และบริการถึงหน้าไซต์งาน ทั้งแบบออฟไลน์ ออนไลน์ ช่วยให้กลุ่มลูกค้าผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วประเทศ แม้สถาบันจะตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แต่ด้วยระบบการสื่อสารและบริการแบบครบวงจรด้วยระบบ Virtual Reality และ หน่วยรถโมบายเคลื่อนที่ ทำให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายสำหรับช่างทุกภูมิภาค


นอกจากการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างแล้ว ตราเสือยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนระดับอาชีวะไทย ในการเตรียมความพร้อม ทั้งการฝึกอบรม ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ พร้อมรูปแบบการจำลองในสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับการแข่งขัน WorldSkills ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ-ระดับอาเซียน-ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ

โดยความสำเร็จล่าสุด ในเวที การเเข่งขันฝีมือเเรงงานเอเชีย ครั้งที่ 3 (WorldSkills Asia Taipei 2025) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568 เมื่อ นายศุภกฤต แสงธูป นักเรียนอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตัวแทนประเทศไทยในสาขา ช่างก่ออิฐ (Bricklaying) สามารถคว้า เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยม


นับเป็นความมุ่งมั่น และตั้งใจจริง ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 100 ปี “ตราเสือ” มากกว่าการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ยังมุ่งการพัฒนายกระดับทักษะฝืมือแรงงานของช่างก่อสร้างไทย เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มมูลค่างาน และสามารถเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันฯ และหลักสูตรฝึกอบรม สามารถติดต่อนัดหมายหรือสำรองที่นั่งได้ที่


"ตราเสือ" ชูความสำเร็จสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ร่วมยินดีอาชีวะไทย คว้าเหรียญเงินเวที WorldSkills Asia Taipei 2025
"ตราเสือ" ชูความสำเร็จสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ร่วมยินดีอาชีวะไทย คว้าเหรียญเงินเวที WorldSkills Asia Taipei 2025
"ตราเสือ" ชูความสำเร็จสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ร่วมยินดีอาชีวะไทย คว้าเหรียญเงินเวที WorldSkills Asia Taipei 2025
"ตราเสือ" ชูความสำเร็จสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ร่วมยินดีอาชีวะไทย คว้าเหรียญเงินเวที WorldSkills Asia Taipei 2025
"ตราเสือ" ชูความสำเร็จสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ร่วมยินดีอาชีวะไทย คว้าเหรียญเงินเวที WorldSkills Asia Taipei 2025
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น