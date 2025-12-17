"ตราเสือ" ชูความสำเร็จสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ร่วมยินดีอาชีวะไทย คว้าเหรียญเงินเวที WorldSkills Asia Taipei 2025

ตราเสือ เดินหน้ายกระดับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างไทย ผ่านสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ จ.สระบุรี ตักกะศิลา ทักษะฝีมือแรงงานการก่อสร้างเกี่ยวกับการใช้งานปูนซีเมนต์ พร้อมองค์ความรู้ด้านงานปูนซีเมนต์ผนังและพื้นอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของช่างก่อสร้างไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างการยอมรับเทียบชั้นกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
นายธีระยุทธ พันธ์มีเชาว์ Construction Technology Excellent Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสร้างมาตรฐานแรงงาน ด้านการก่อสร้างที่เกี่ยวกับการใช้งานปูนซีเมนต์ให้ช่างก่อสร้างไทย ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่ ทั้งประยุกต์จากการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือการพัฒนาขึ้นเอง รวมถึงองค์ความรู้เชิงลึกมาประยุกต์ใช้ในงานปูนซีเมนต์ สำหรับงานผนังและพื้น ตลอดจนการต่อยอด และเปิดรับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้กับช่างก่อสร้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป
การพัฒนาดังกล่าวตั้งอยู่บนกรอบแนวคิด 4M ได้แก่
Man – ยกระดับทักษะฝีมือช่างอย่างเป็นระบบ
Machine – พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
Method – พัฒนาวิธีการทำงานให้ได้มาตรฐาน
Material – พัฒนาปูนซีเมนต์และนวัตกรรมวัสดุใหม่ให้ตอบโจทย์งานก่อสร้างยุคใหม่
ปัจจุบัน สถาบันฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมเบื้องต้นมากกว่า 14 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้ตั้งแต่การใช้งานปูนซีเมนต์ งานก่ออิฐ–ฉาบผนัง งานเทปรับพื้น งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ งานทาสี งานฉาบและงานฉาบตกแต่ง (Décor & Loft Wall) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรมาตรฐานงานก่ออิฐ–ฉาบปูน ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 5 หลักสูตร สำหรับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาช่างก่อสร้างโดยเฉพาะ
อีกทั้งยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญ “SMART TIGER Team” พร้อมให้คำปรึกษา อบรม สาธิตการทำงาน และบริการถึงหน้าไซต์งาน ทั้งแบบออฟไลน์ ออนไลน์ ช่วยให้กลุ่มลูกค้าผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วประเทศ แม้สถาบันจะตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แต่ด้วยระบบการสื่อสารและบริการแบบครบวงจรด้วยระบบ Virtual Reality และ หน่วยรถโมบายเคลื่อนที่ ทำให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายสำหรับช่างทุกภูมิภาค
นอกจากการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างแล้ว ตราเสือยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนระดับอาชีวะไทย ในการเตรียมความพร้อม ทั้งการฝึกอบรม ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ พร้อมรูปแบบการจำลองในสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับการแข่งขัน WorldSkills ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ-ระดับอาเซียน-ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ
โดยความสำเร็จล่าสุด ในเวที การเเข่งขันฝีมือเเรงงานเอเชีย ครั้งที่ 3 (WorldSkills Asia Taipei 2025) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568 เมื่อ นายศุภกฤต แสงธูป นักเรียนอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตัวแทนประเทศไทยในสาขา ช่างก่ออิฐ (Bricklaying) สามารถคว้า เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยม
นับเป็นความมุ่งมั่น และตั้งใจจริง ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 100 ปี “ตราเสือ” มากกว่าการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ยังมุ่งการพัฒนายกระดับทักษะฝืมือแรงงานของช่างก่อสร้างไทย เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มมูลค่างาน และสามารถเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันฯ และหลักสูตรฝึกอบรม สามารถติดต่อนัดหมายหรือสำรองที่นั่งได้ที่