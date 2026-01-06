เชลซีตั้ง "โรซีเนียร์" คุมทีม เซ็นสัญญา 6 ปีครึ่ง

เชลซี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ แต่งตั้ง เลียม โรซีเนียร์ รับตำแหน่งเฮดโค้ช เรียบร้อยแล้ว
โรซีเนียร์ วัย 41 ปี ย้ายจาก สตราสบูร์ก สู่ถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ด้วยสัญญา 6 ปีครึ่ง หรือสิ้นสุดปี 2032 เข้ามาแทน เอ็นโซ มาเรสกา ซึ่งถูกปลดวันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค.)
โค้ชชาวอังกฤษ แถลงข่าวครั้งสุดท้ายในฐานะกุนซือ สตราสบูร์ก โดยยืนยันว่าตอบรับงานคุม "สิงโตน้ำเงินคราม" ด้วยวาจาแล้ว
"ผมมิอาจปฏิเสธโอกาสครั้งนี้ ได้ร่วมงานกับสโมสรอันยิ่งใหญ่และขุมกำลังที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นแชมป์สโมสรโลก"
สตราสบูร์ก สโมสรของ ลีก เอิง ฝรั่งเศส เป็นพันธมิตรของ ท็อดด์ โบห์ลี นักธุรกิจชาวอเมริกัน และ "บลูโค (BlueCo)" ของกลุ่มทุน เคลียร์เลก แคปิทัล ซึ่งบริหารจัดการ "สิงห์บลูส์" อยู่เช่นกัน
นอกจากนี้ โรซีเนียร์ ยังเผยว่า คาลิฟา ซิสเซ โค้ชทีมชุดใหญ่, จัสติน วอล์คเกอร์ ผู้ช่วยโค้ช และ เบน วอร์เนอร์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ จะมาทำงานด้วยกัน ที่ย่านลอนดอนตะวันตก
โรซีเนียร์ รับงานคุม สตราสบูร์ก เดือนกรกฎาคม 2024 จบอันดับ 7 ของลีกฤดูกาล 2024/25 เข้าร่วมฟุตบอลสโมสรยุโรปครั้งแรกรอบ 8 ปี