"เชลซี" ละเมิดกฎ FA 74 ข้อหา ยุค "เสี่ยหมี"

เชลซี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ถูกตั้งข้อกล่าวหา 74 ข้อ ละเมิดกฎสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (FA) ว่าด้วยการทำงานกับเอเยนต์และการลงทุนเกี่ยวกับนักเตะของหน่วยงานบุคคลที่ 3
"สิงโตน้ำเงินคราม" ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตั้งแต่ปี 2009-2022 ขณะที่แถลงการณ์ของ "เอฟเอ" ระบุ เหตุการณ์เหล่านั้นส่วนมาก เกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูกาล 2010/11 ถึง 2015/16
"เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ เข้าใจว่า กลุ่มทุนสหรัฐอเมริกา เจ้าของทีมปัจจุบัน ค้นพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินระหว่างเทกโอเวอร์สโมสร
กลุ่มทุนรายงานเรื่องนี้ต่อ "เอฟเอ" อย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่า การกระทำผิดทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนจะเข้ามาบริหารจัดการ
"เดอะ บลูส์" มีเวลาจนถึงวันที่ 19 กันยายน เพื่อชี้แจง โดยอาจโต้แย้งว่า สโมสรให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของ "เอฟเอ" เต็มร้อย และเป็นผู้แจ้งเรื่องนี้ให้หน่วยงานทราบอย่างเร่งด่วนที่สุด
"เอฟเอ" มีบทลงโทษหลายสถาน รวมตัดแต้มหรือแบนซื้อ-ขายนักเตะ แต่เมื่อพิจารณาการให้ความร่วมมือของ "สิงห์บลูส์" และเหตุเกิดตั้งแต่ยุค โรมัน อบราโมวิช เจ้าของเดิม โทษปรับอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกัน