ฟ้าผ่า! "แมนฯ ยู" ตะเพิด "อโมริม" พ้นกุนซือ ตั้ง "เฟล็ตเชอร์" ขัดตาทัพ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ปลด รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีส เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ จะทำหน้าที่ชั่วคราว รับมือ เบิร์นลีย์ วันพุธที่ 7 มกราคม
อโมริม เปรยตั้งแต่แถลงข่าววันศุกร์ที่ผ่านมา (2 ม.ค.) ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการซื้อ-ขายนักเตะแบบเต็มร้อย
กระทั่งหลังจบเกมเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (4 ม.ค.) อโมริม โจมตีผู้บริหาร ยูไนเต็ด โดยต้องการทำงานในฐานะผู้จัดการทีม ไม่ใช่เฮดโค้ช และพร้อมอำลาตำแหน่งหลังหมดสัญญาที่เหลืออยู่ 18 เดือน
ไม่ถึง 24 ชั่วโมงต่อมา ยูไนเต็ด ประกาศ อโมริม ละทิ้งบทบาทเฮดโค้ช "ปิศาจแดง" เรียบร้อยแล้ว
แถลงการณ์สโมสร ระบุ "ตามสถานการณ์ แมนฯ ยูไนเต็ด รั้งอันดับ 6 ของพรีเมียร์ ลีก ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจอย่างลำบากว่า ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง"
"การกระทำเช่นนี้ คือ โอกาสดีสุดที่จะจบอันดับสูงๆ ของ พรีเมียร์ ลีก สโมสรขอขอบคุณ รูเบน สำหรับการอุทิศตัวเพื่อสโมสร และขอให้โชคดี"