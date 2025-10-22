แฟนบอลจี้ถาม "มาดามแป้ง" เงียบฉี่ หลังข่าวปลด "อิชิอิ" ปล่อยให้ฝ่ายเทคนิคฯ รับจบ

ควันหลงจากการประกาศปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทัพ "ช้างศึก" ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จนแฟนบอลส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากถึงการตัดสินใจในครั้งนี้
ล่าสุดแฟนบอลทัพ "ช้างศึก" หลายคน แห่เข้าไปคอมเมนต์ในแฟนเพจของ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงการปลด อิชิอิ ในหนนี้ ว่าตัวนายกฯ รับรู้หรือไม่
และหลายคนก็สอบถามว่าเหตุใดถึงตัดสินใจให้มีการแยกทางกับเฮดโค้ชจากแดนปลาดิบรายนี้ ทั้งที่ผลงานก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรมากมายขนาดนั้น แถมล่าสุดเพิ่งเก็บชัย 2 เกมรวดเหนือ ไต้หวัน ในการคัดบอลเอเชียน คัพ ด้วยสกอร์ 2-0 และ 6-1 ตามลำดับ
จากการปลด อิชิอิ ออกจากตำแหน่ง ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการออกข่าวไปนั้น มีการระบุว่าเป็นการตัดสินใจจากทีมงานฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ นำโดย "อ.หรั่ง" ชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตกุนซือทีมชาติไทย รวมไปถึง ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตกองหน้าช้างศึก ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสภากรรมการของสมาคมฯ ชุด "มาดามแป้ง"
ซึ่งก็ทำให้แฟนบอลสอบถามอีกว่าเหตุใด "มาดามแป้ง" ถึงยินยอมให้ฝ่ายเทคนิคฯ ของสมาคมฯ ทำการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ ได้โดยง่าย มิหนำซ้ำยังตั้งคำถามถึงคนที่ประเมินการทำงานของ อิชิอิ นั้น เหมาะสมจริงๆ หรือไม่
นอกจากนี้ยังมีการย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีก่อน "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ อยากจะได้ตัว มาซาทาดะ อิชิอิ มาคุมทัพ "ช้างศึก" เป็นอย่างมาก ถึงขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเทคนิคฯ ของทีมชาติไทย เพื่อกดดัน มาโน โพลกิง สุดท้ายก็ทำการปลด "มาโน" และตั้ง "อิชิอิ" กุมบังเหียนในที่สุด