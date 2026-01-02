ร่างทรง “Tokyogurl” เคลื่อนไหวครั้งแรก ขอโทษ-ยอมรับผิด โกงการแข่งขันซีเกมส์

จากดราม่าในศึกซีเกมส์ กีฬา E-Sports ที่ Tokyogurl ตัวแทนทีมหญิง Rov ฝั่งไทย ถูกจับได้ว่าเล่นโกง ด้วยการใช้โปรแกรมให้คนอื่นเล่นแทน จนทีมต้องถอนตัวจากการแข่งขัน แถมยังถูกชาติอื่นๆ โจมตีอย่างหนัก
Tokyogurl ถูกลงโทษไปแล้ว ทั้งการตัดสิทธิ์ลงแข่งรายการต่างๆ หมดอนาคตไปเรียบร้อย แต่อีกคนที่มีความผิดไม่น้อยกว่ากันคือคนที่เล่นแทน ซึ่งชาวเน็ตไปขุดมาว่าคนนั้นคือ Cheerio ผู้เล่นชายระดับ เซมิโปรลีก ซึ่งก่อนหน้านี้ ยังคงเงียบ แต่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยการลงรูปข้อความผ่าน TikTok ว่า
"สวัสดีครับ ผมก้อง หรือ ชื่อในวงการ Cheerio
ผมอยากออกมาชี้แจง ประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงซีเกมส์ และการแข่งขันในรายการอื่นๆ ที่ทุกคนสงสัยว่ามีการใช้บุคคลที่ 3 เล่นแทน ในหลายการแข่งขัน
ผมขอยอมรับว่า ทำจริงครับ ตามที่ข่าวออกไป
ผมได้มีเวลาคิดไตร่ตรอง รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้กระทำลงไป และอยากขอโทษต่อสังคมจากใจจริง
ผมยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น และขอน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ และผลลัพธ์ที่ตามมา โดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ผมขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เห็นแก่ตัวของผม ผมขอโทษกับคนไทยทุกคนที่นำความอับอายมาสู่ประเทศ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตผมผมจะนำไปทบทวนตัวเอง ปรับปรุง แก้ไข และผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน หรือประเทศต้องเสียชื่อเสียงจากการกระทำของผมอีก
สุดท้ายนี้ผมกราบขอโทษทุกๆ คนอีกครั้ง
ขอโทษคุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
ขอโทษทีมหญิง Talon
ขอโทษทีมหญิงทุกทีม ที่ต้องเสียโอกาส
ขอโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทัวร์แข่งทุกทัวร์ที่
ผมมีส่วนร่วม
ขอโทษทุกคนที่ผิดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ปล. ผมตัดสินใจออกมาชี้แจงล่าช้า เพราะกระแสเกิดขึ้นรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้ผมตั้งรับไม่ทันและทำอะไรไม่ถูก ผมไม่รู้เลยว่าควรพูดกับสังคมยังไง ขอโทษครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่ที่ผมไม่พร้อมที่จะไลฟ์สตรีมเพื่อพูดได้ เมื่อผมกลับไปที่บ้าน ผมจะไลฟ์สตรีมเพื่อกราบขอโทษและชี้แจ้งในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อีกครั้งครับ"
อย่างไรก็ตามฝั่ง Tokyogurl ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ