ศาลกัมพูชาแจ้งปิดสำนวนสอบสวนคดี "วันเฉลิม" ถูกอุ้มหาย หลังไร้ความคืบหน้านานกว่า 5 ปี

ศาลกัมพูชาส่งหมายแจ้ง 'สิ้นสุดการสอบสวน' คดีอุ้มหาย 'วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์' หลังเงียบหายกว่า 5 ปี ด้านครอบครัวเผย เป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกนับจากยื่นหลักฐานเมื่อปี 63 แต่ยังไร้ร่องรอยชะตากรรม
วันนี้ (24 ธ.ค.) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เปิดเผยความคืบหน้าสำคัญในคดีการหายตัวไปของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมและผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทย โดยระบุว่าศาลแขวงกรุงพนมเปญได้ส่งสัญญาณสิ้นสุดขั้นตอนการสอบสวนแล้ว
โดยมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา นางสาวสิตานันท์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของนายวันเฉลิม ได้รับแจ้งจากทนายความในกัมพูชาว่า ศาลแขวงกรุงพนมเปญได้ออก “หมายแจ้งการสิ้นสุดการสอบสวน” ในคดีอาญาหมายเลข 4832 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้พิพากษาไต่สวน (Investigating Judge) ระบุว่าการสอบสวนในข้อหา "การจับกุมและการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย" และ "การครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย" ได้สิ้นสุดลงแล้ว (เอกสารลงวันที่ 17 ธ.ค. 2568)
ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งแรกจากฝั่งกัมพูชา นับตั้งแต่นางสาวสิตานันท์เดินทางไปให้การและยื่นหลักฐานจำนวน 177 หน้า ต่อศาลเมื่อเดือนธันวาคม 2563
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมแม่โขงการ์เดนส์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธบังคับนายวันเฉลิมขึ้นรถตู้สีดำหายไปอย่างลึกลับ แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 5 ปี แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทราบชะตากรรมหรือที่อยู่ของเขา