บทพิสูจน์ความมุ่งมั่น “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” กับภารกิจสานฝันเด็กไทยและมอเตอร์สปอร์ตไทย สู่เวทีโลก

ปี 2025 นับเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ฮอนด้าได้เขียนประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย โดยเฉพาะในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ในเส้นทาง "เวิลด์ กรังด์ปรีซ์"
ความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมของ "ไทยฮอนด้า" กับโครงการ "เรซ ทู เดอะ ดรีม" ผลิดอกออกผลอย่างเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่การประกาศเป้าหมายพานักแข่งไทยขึ้นสู่ศึก โมโตจีพีให้ได้ในปี 2025 เมื่อปี 2018
"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยวัย 26 ปี คือนักบิดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ก้าวขึ้นสู่คลาสสูงสุดของศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกอย่าง "โมโตจีพี"
นี่คือฝันที่เป็นจริงของวงการมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย...
"ไทยฮอนด้า" และทุกภาคส่วนทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ฝันนี้เกิดขึ้นจริง นี่คือการต่อสู้อย่างหนักของ "ก้อง-สมเกียรติ" หลังจากประสบความสำเร็จใน โมโตทู ทั้งการคว้าชัยชนะ โพเดียม ตำแหน่งโพล และสถิติในหลายสนาม
ใน โมโตจีพี ที่รายล้อมไปด้วยนักบิดระดับพระกาฬของโลกไม่ใช่เรื่องง่าย และการคว้าแต้มมาได้ 7 คะแนน ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาการบาดเจ็บรบกวนในปีแรกของ "ก้อง-สมเกียรติ" นับว่าไม่ธรรมดา เพราะนั่นหมายความว่า ชื่อคนไทยได้ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการ ใน "แชมเปี้ยนชิพ"
และแน่นอนด้วยศักยภาพของ "ก้อง-สมเกียรติ" ทำให้เขาได้รับโอกาสและความท้าทายใหม่จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ในฐานะนักบิดของทีมในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026
นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์เช่นกันที่มีนักแข่งชาวไทยลงแข่งขันใน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ครบทุกรุ่น เพราะนอกจาก "ก้อง-สมเกียรติ" ใน โมโตจีพี แล้ว เรายังมี 2 นักบิดไทยในคลาสกลางและคลาสเล็กอย่าง "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ที่ร่วมสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ลุยศึก โมโตทู และ "ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี ในศึก โมโตทรี กับ ฮอนด้า ทีม เอเชีย เช่นกัน
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีเรื่องราวยิ่งใหญ่แบบนี้ เกิดขึ้นกับประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจด้านมอเตอร์สปอร์ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจาก "อาเซียน" ซึ่งหากเทียบกับยักษ์ใหญ่ในยุโรป ไม่ว่าจะเป็น สเปน, อิตาลี หรือแม้กระทั่ง ญี่ปุ่น แล้ว... เราถือว่ามีขนาดของอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก
แต่เชื่อไหม... "ความฝันของชาวไทย" คือสิ่งที่ "ไทยฮอนด้า" นำมาเป็นแรงผลักดันสำคัญในการปั้นเด็กๆ จากโครงการ "เรซ ทู เดอะ ดรีม" ให้ก้าวไปสู่ความฝันให้ได้
โดยนอกจาก โมโตจีพี, โมโตทู และ โมโตทรี แล้ว ในปีนี้ยังมีเด็กไทยอย่าง "ไม้คิว" เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ ดาวรุ่งเลือดใหม่จาก "ไทยฮอนด้า" ซึ่งโลดแล่นอยู่ในเส้นทาง "โร้ด ทู โมโตจีพี" อย่างรายการ จูเนียร์จีพี และ เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ ซึ่งเจ้าตัวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกครั้งที่ลงสนาม และเดินหน้าเก็บแต้มมาได้อย่างต่อเนื่อง
"ไม้คิว- เกียรติศักดิ์" นับเป็นดาวรุ่งเลือดใหม่ที่มีพัฒนาโดดเด่น โดยเฉพาะการเรียนรู้และยกระดับผลงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จบการแข่งขัน เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ ด้วยอันดับท็อปเท็นหลายครั้ง ผลงานดีที่สุดคือการคว้าอันดับ 4 ที่ เลอมองส์ เซอร์กิต ประเทศฝรั่งเศส และจบดูกาลด้วยการรั้งอันดับ 15 ของโลก มีทั้งสิ้น 58 คะแนน
ส่วนในการแข่งขัน จูเนียร์จีพี เวทีที่เข้มข้นที่สุดของศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลก "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ต้องเจอบททดสอบอย่างหนัก ที่ต้องปรับทั้งทักษะการขับขี่ สนามแข่งที่ไม่เคยลงบิดมาก่อน รวมถึงการเซ็ตอัพรถแข่งร่วมกับทีมช่าง ซึ่งดาวรุ่งชาวไทยก็ปรับตัวและเรียนรู้ได้ดี เก็บมาได้ทั้งสิ้น 8 แต้มในปีนี้ รั้งอันดับ 23 บนตารางคะแนนสะสม
นอกจากนี้ ผลผลิตจาก "เรซ ทู เดอะ ดรีม" ยังเลื่อนชั้นขึ้นสู่เวทีดาวรุ่งในระดับเอเชียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรายการ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ ซึ่งถือเป็นรายการสุดแข็งแกร่งในภูมิภาคของเรา ก่อนขยับขึ้นสู่เวทีดาวรุ่งชิงแชมป์โลก
ขณะเดียวกัน รายการ "ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ" ก็เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนจาก "ฮอนด้า อะคาเดมี"เป็นจุดเริ่มต้นของนักแข่งระดับยุวชน ที่ ไทยฮอนด้า มุ่งมั่นอย่างมากในการสร้างมาตรฐานการฝึกฝนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อการเป็นนักบิดระดับอาชีพที่มีคุณภาพ
"ไทยฮอนด้า" ยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการ "เรซ ทู เดอะ ดรีม" อย่างต่อเนื่อง เพราะการเจียระไน "เพชรเม็ดงาม" คือหัวใจสำคัญของโปรเจ็กต์นี้ เพื่อสานฝันของชาวไทยในมอเตอร์สปอร์ตโลก
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://www.facebook.com/HondaRacingTeamTH