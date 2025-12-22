สองทีมฟุตบอลเยาวชนไทย “หมอนทองวิทยา-เมืองพัทยา 7” ร่วมเชียร์พรีเมียร์ลีกริมทะเลพัทยา

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ร่วมกันจัดงาน “Monomax : Watch Party on the Beach” เพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ “ลิเวอร์พูล” พบ “วูล์ฟแฮมป์ตัน” ท่ามกลางบรรยากาศริมชายหาดเมืองพัทยาเป็นครั้งแรกในไทย วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชายหาดพัทยากลาง
นอกจากจะได้นั่งชิลดูบอลสดๆ กันริมชายหาดแล้ว JAS และ Monomax ยังชวนสองทีมฟุตบอลเยาวชนอย่าง “หมอนทองวิทยา” และ “เมืองพัทยา 7” ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในงาน โดยสองทีมฟุตบอลเยาวชน “หมอนทองวิทยา” และ “เมืองพัทยา 7” จะมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมบอกเล่าแรงบันดาลใจและถ่ายทอดพลังของคนรักฟุตบอลรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด พร้อมกระทบไหล่อดีตนักเตะระดับตำนานชื่อดัง “สตีฟ แม็คมานามาน” (Steve McManaman) บนเวทีอย่างใกล้ชิด จากนั้นมันส์แบบจัดเต็มจากพิธีกรรายการ Max Sport : Fan Zone อย่าง “โก๊ะตี๋ อารามบอย”, “เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค”, “Candid Kibt” และแขกรับเชิญพิเศษ “นิว-ชัยพล” ร่วมด้วย 2 นักพากย์ตัวพ่อแห่งวงการฟุตบอล “บอบู๋-บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร” และ “แจ็คกี้-อดิสรณ์ พึ่งยา” ที่จะมาบรรยายพร้อมวิเคราะห์เกมกันแบบสด ๆ และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง D Gerrard
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเชียร์บอลรูปแบบใหม่ครั้งแรกที่ประเทศไทย!!! ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชายหาดพัทยากลาง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อลุ้น Meet & Greet ทางแอปพลิเคชั่น Peep Share เข้าร่วมงานได้ฟรี!!! หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sort