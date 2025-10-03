“Monomax” ชวนเชียร์ “ลิเวอร์พูล-แมนฯ ยู” กระหึ่มกลางกรุงฯ “ศึกแดงเดือด WATCH PARTY” 19 ต.ค. นี้!!

Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล เชิญชวนมาร่วมกระหึ่มความมันส์ระดับโลกกับแมตช์ที่แฟนบอลทุกคนรอคอย “ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ในบรรยากาศสุดมันส์บนจอใหญ่เต็มอิ่ม ที่งาน “MONOMAX ศึกแดงเดือด WATCH PARTY” ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ Centralworld LIVE ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานจัดเต็มความบันเทิงแบบครบสูตรกับความสนุกจากคู่หูคู่ฮา “โก๊ะตี๋ อารามบอย”, “เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค” และ “Candid Kibt” พิธีกรรายการ Max Sport : Fan Zone พร้อมทั้งการรับชมแมตช์บิ๊กเกมสุดเดือดกับ 2 นักพากย์ตัวพ่อแห่งวงการฟุตบอล “บอบู๋-บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร” และ “แจ็คกี้-อดิสรณ์ พึ่งยา” ที่จะมาบรรยายและวิเคราะห์เกมกันแบบสด ๆ สร้างสีสันความมันส์ให้บรรยากาศคึกคักยิ่งขึ้น พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง F.HERO และวง THX เติมสีสันด้วยกิจกรรมสุดพิเศษและของรางวัล Exclusive มากมาย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น Peep Share รับสิทธิ์ 1 ลงทะเบียน เข้างานได้ 2 ท่าน โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Monomax จำนวน 200 ท่านแรก ที่จะได้รับ Snack ฟรี และสิทธิ์ลุ้นของรางวัลสุดพิเศษภายในงาน หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sport