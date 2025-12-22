สุดประทับใจ! วิ่งส่งท้ายปีสุดโรแมนติก “ซีนิค มาราธอน จันทบุรี 2025 หาดแหลมเสด็จ” ปิดท้ายซีรีย์งานวิ่งวิวสวย บรรยากาศดีที่หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี
“ซีนิค มาราธอน จันทบุรี 2025” งานวิ่งมาราธอนสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี จัดขึ้นท่ามกลางความประทับใจในบรรยากาศอันงดงามของชายหาดแหลมเสด็จ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งานครั้งนี้ถือเป็นสนามปิดท้ายของซีรีย์ซีนิคปี 2568 ซึ่งเป็นซีรีย์สนามวิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งปี จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน และบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด โดยมี พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
ในตลอดปี 2568 ซีนิคมาราธอนซีรีย์ ได้พานักวิ่งสายเที่ยวจากทั่วประเทศร่วมเดินทางผ่านสนามวิ่งที่มีเส้นทางงดงามและน่าประทับใจใน 6 สถานที่ ไม่ว่าจะเป็น สนามปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สนามชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี, สนามชายหาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง, สนามชายหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ สนามน้องใหม่นครพนม และมาปิดท้ายที่สนามมาราธอนหาดแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรีสนามนี้ ซึ่งถือเป็นสนามบ้านเกิดของ “ซีนิคมาราธอน” ที่จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2559 และได้กลายเป็นซีรีย์สนามวิ่งเชิงท่องเที่ยวที่นักวิ่งต่างรอคอยคอย
งานในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกาย ด้วยการนำเสนอประสบการณ์การวิ่งที่ผสมผสานความสนุก ความท้าทาย ความร่วมมือกับชุมชน และความงดงามของธรรมชาติไปพร้อมกัน บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ในฐานะเจ้าของสิทธิ์และผู้จัดงาน หวังให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของเส้นทางวิวสวยๆ (Scenic Route) ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นสนามวิ่งแข่งขันในแบบมาตรฐานที่มีการดูและนักวิ่งเป็นอย่างดีและน่าประทับใจ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือของทุกภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
สำหรับงานครั้งนี้ มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 3,500 คน จากทั่วประเทศ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 13 ธันวาคม 2568 มีการกิจกรรมวิ่งระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร และกิจกรรมเดิน-วิ่ง-เรียนรู้ป่าชายเลน 3 กิโลเมตร ส่วนวันที่ 14 ธันวาคม 2568 มีการแข่งขันวิ่งในระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้ชนะอันดับ 1 ฝ่ายชายคือ Takele Girma นักวิ่งชาวเอธิโอเปีย ที่ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 28 นาที 26 วินาที และฝ่ายหญิงคือ Taso Nguse จากเอธิโอเปีย ที่ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 56 นาที 42 วินาที
งานครั้งนี้มี พรอมิส สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ และพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย ซูเปอร์สปอร์ตภายใต้เครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย น้ำดื่ม Sprinkle ผู้สนับสนุนน้ำดื่มในทุกสนามของซีรีย์นี้ Gatorade เครื่องดื่มเกลือแร่อันดับ 1 ของโลก Amino Vital ผลิตภัณฑ์เจลพลังงานชั้นนำจากญี่ปุ่น ครีมกันแดดพีโอแคร์ ProFreeze สเปรย์สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ และ Drydye ผู้ผลิตผ้าที่มีนวัตกรรมรักษ์โลก
หลังการปิดฉากการแข่งขัน “ซีนิคมาราธอนจันทบุรี 2024” คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด เจ้าของสิทธิ์ซีรีย์ซีนิคมาราธอน และผู้จัดการแข่งขันได้เปิดตัวซีรีย์ซีนิคมาราธอนปี 2569 ซึ่งจะกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่อีกครั้งในรูปแบบซีรีย์วิ่ง 6 สนาม ภายใน 3 ปี โดยนักวิ่งที่เข้าร่วมครบทุกสนามจะได้รับเหรียญรางวัลสุดพิเศษ เหรียญ “Diamond Scenic Honor” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิชิตสนามวิ่งวิวสวยทั้ง 6 สนามอีกด้วย
เตรียมพบกับสนามแรกในปี 2569 ณ ชายหาดปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Scenic Marathon หรือในกลุ่มคอมมูนิตี้ Scenic Marathon เพื่อรับข่าวสารก่อนใคร