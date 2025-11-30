ปิดฉากยิ่งใหญ่-ประทับใจ! สปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์ พัทยา สนามส่งท้ายปี หนุ่มรัสเซียคว้าชัย Super 10K ส่วน “เบนซ์ วอริเออร์” เหมาผลงานคนไทยดีสุด และเตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่อันยิ่งใหญ่ของ Spartan ปี 2026
ปิดฉากซีซั่นอย่างสมบูรณ์ ยิ่งใหญ่ และประทับใจ! ศึกสปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์ พัทยา สนามส่งท้ายปี โดย เซอร์เก ปิลยาเยฟ หนุ่มรัสเซียโชว์ความแข็งแกร่งฝ่าด่านคว้าชัยประเภท Super 10K รุ่น Super Elite Overall ไปครอง ขณะที่ “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ นักสู้หนุ่มวัย 36 ปีชาวเชียงใหม่ เหมา 2 ประเภทของคนไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของสนามนี้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ทีเส็บ (TCEB) และกองทัพบก ร่วมกันจัดการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก “สปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์” ฤดูกาล 2025 ใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา โดยสนามพัทยาถือเป็นสนามสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาล ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเส้นทางที่มีความท้าทายสูงสุดของปี ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของเขาไม้แก้ว เมืองพัทยา ซึ่งผสานความงดงามของภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ท่องเที่ยวเข้ากับความเข้มข้นของกวิ่งวิบากระดับโลกอย่างลงตัว
ศึกวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก "สปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์" สนามสุดท้าย ในรายการ “2025 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24HR Presented by TOA” ได้ปิดฉากซีซั่นอย่างสมบูรณ์ ยิ่งใหญ่ และประทับใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ณ วิสดอมวัลเลย์ เขาไม้แก้ว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชน พร้อมนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 4,000 คน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ครบทุกประเภทแข่งขัน ตบเท้าร่วมชิงชัยอย่างคึกคัก และได้ทุบสถิติสูงสุดของสปาร์ตันเรซประเทศไทย และกลายเป็นสนามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จนสร้างเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท
ในส่วนของผลการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ไฮไลต์อยู่ที่การชิงชัยประเภท Super 10K ระยะ 10 กิโลเมตร โดยมี 25 ด่านอุปสรรค ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจในหลายด้านของบรรดาเหล่ากองทัพนักกีฬาสปาร์ตัน ทั้งการปีนป่ายกำแพง การคลานลอดลวดหนาม การยกน้ำหนักขึ้นเชือก-ลากแผ่นเหล็ก และการทรงตัวเดินทรงตัวบนคาน การห้อยโหนตามราว การกระโดดข้ามกองไฟ อุ้มถังน้ำ และ Dunk Wall ข้ามกำแพงที่ต้องดำน้ำ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ในรุ่น Super Elite Overall เซอร์เก ปิลยาเยฟ (Sergei Pyliaev) นักสปาร์ตันหนุ่มจากรัสเซีย โชว์ความแข็งแกร่งฝ่าด่านอุปสรรคทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ทำให้คว้าแชมป์ประเภท Super 10K รุ่น Super Elite Overall ไปครอง
ขณะที่นักสปาร์ตันคนไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในประเภท Super 10K ระยะ 10 กิโลเมตร นี้ยังคงเป็นทางด้านของ “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ นักสู้หนุ่มสุดแกร่งวัย 36 ปีชาวเชียงใหม่ จากสังกัดสปาตันเรซ ไทยแลนด์ และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขัน ซึ่งเข้าเส้นชัยเข้ามาเป็นอันดับ 3 ของรุ่น Super Elite Overall ส่งผลให้ “เบนซ์ วอริเออร์” เหมาผลงานเป็นนักสปาร์ตันไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันสนามนี้ 2 ประเภททั้งในประเภท Beast 21K ระยะ 21 กิโลเมตร เมื่อวานนี้ และประเภท Super 10K ระยะ 10 กิโลเมตรในวันนี้อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกให้ผู้พิชิตเส้นชัย ทั้ง Finisher T-Shirt และ Finisher Medal ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น พร้อมปิดฉากศึกสปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์ สนามสุดท้ายของปี 2025 ลงอย่างสุดประทับใจ
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)