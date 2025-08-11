xs
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (11 ส.ค.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บริเวณ "สวนจากภูผาสู่มหานที" ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่บนพื้นที่ 26 ไร่ ที่เป็นส่วนต่อขยายจากสวนเดิม โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ (รอง ปกท.ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ นายพงษ์​ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้ตรวจราชการกรมฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ​ฯ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บูธกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายใต้แนวคิด "ศิลป์พฤกษา ร่วมน้อมใจ ใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยงานในสังกัด ทส.

หนึ่งในนิทรรศการที่ได้รับความสนใจคือของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จัดภายใต้หัวข้อ “พรรณพฤกษ์หลากหลาย ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งนำเสนอความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชายหาด โดยเฉพาะที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้เหล่านี้

นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ อาทิ "สีสัน พันลาย" กิจกรรม DIY ถุงผ้าด้วยเทคนิค Eco-print โดยใช้ใบไม้และดอกไม้สร้างสรรค์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีการจัดเตรียมถุงผ้าไว้ 300 ใบตลอดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำกลับไปใช้และช่วยลดโลกร้อน พร้อมแจกฟรีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย โดยผู้ร่วมงานสามารถรับ ยาหม่องจากผักบุ้งทะเล และ ชาจากใบขลู่ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการวิจัยพรรณไม้ป่าชายหาด

งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 17 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 สิงหาคม 2568 โดนเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับหน่วยงานภาคีรวม 28 องค์กร อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริเวณสวนจากภูผาสู่มหานที ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงาน ได้รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วประเทศ ตั้งแต่บนที่สูงจนถึงที่ลุ่มตามแนวคิด "จากภูผาสู่มหานที" ทำให้เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้และนกพันธุ์ต่างๆ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์