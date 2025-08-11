กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17

วันนี้ (11 ส.ค.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บริเวณ "สวนจากภูผาสู่มหานที" ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่บนพื้นที่ 26 ไร่ ที่เป็นส่วนต่อขยายจากสวนเดิม โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ (รอง ปกท.ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้ตรวจราชการกรมฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บูธกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายใต้แนวคิด "ศิลป์พฤกษา ร่วมน้อมใจ ใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยงานในสังกัด ทส.
หนึ่งในนิทรรศการที่ได้รับความสนใจคือของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จัดภายใต้หัวข้อ “พรรณพฤกษ์หลากหลาย ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งนำเสนอความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชายหาด โดยเฉพาะที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้เหล่านี้
นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ อาทิ "สีสัน พันลาย" กิจกรรม DIY ถุงผ้าด้วยเทคนิค Eco-print โดยใช้ใบไม้และดอกไม้สร้างสรรค์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีการจัดเตรียมถุงผ้าไว้ 300 ใบตลอดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำกลับไปใช้และช่วยลดโลกร้อน พร้อมแจกฟรีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย โดยผู้ร่วมงานสามารถรับ ยาหม่องจากผักบุ้งทะเล และ ชาจากใบขลู่ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการวิจัยพรรณไม้ป่าชายหาด
งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 17 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 สิงหาคม 2568 โดนเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับหน่วยงานภาคีรวม 28 องค์กร อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริเวณสวนจากภูผาสู่มหานที ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงาน ได้รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วประเทศ ตั้งแต่บนที่สูงจนถึงที่ลุ่มตามแนวคิด "จากภูผาสู่มหานที" ทำให้เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้และนกพันธุ์ต่างๆ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์