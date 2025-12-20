ซีเกมส์ 2025 ปิดฉากประทับใจ ไทยส่งธงมาเลเซีย เจ้าภาพปี 2027

ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รูดม่านลงอย่างสมบูรณ์ ไทยจัดพิธีปิดประทับใจและตราตรึง อำลาการเป็นเจ้าภาพ พร้อมส่งธงให้มาเลเซีย เจ้าภาพครั้งที่ 34 จัดในปี 2027 โดยไทยประสบความสำเร็จจากการแข่งขัน หลังโกยสลุต 233 เหรียญทอง คว้าเจ้าซีเกมส์สมัยที่ 14 มากสุดกว่าชาติใด แถมยังทุบสถิติคว้าเหรียญทองมากสุดตลอดกาล ดีกว่าที่เวียดนาม เคยทำได้ 205 เหรียญทอง เมื่อปี 2022 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพด้วย
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการมหกรรมแล้ว โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้จัดพิธีปิดการแข่งขัน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
บรรยากาศก่อนพิธีปิดจะมีขึ้นในช่วงค่ำนั้น มีแฟนกีฬาที่ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อจองตั๋วเข้าชม เดินทางมาถึงตั้งแต่ในช่วงบ่าย เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตามบูธรอบบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถาน ก่อนที่แฟนกีฬาจะเริ่มทยอยเข้าสู่ราชมังคลากีฬาสถานหลังประตูเปิดในช่วงเวลา 15.00 น. และเริ่มเข้าสู่พิธีในช่วงเวลา 19.00 น.
พิธีปิดได้รับเกียรติ จาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย, ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงคณะผู้บริหาร นักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากชาติต่างๆร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีปิดอย่างคับคั่ง
ในพิธีปิด เริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งถวายอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนไทยจะจัดเต็ม แสง สี เสียง แบบตระการตาเพื่อส่งความประทับใจเป็นครั้งสุดท้าย ผ่านโชว์ ชุด “The Sound of Whistle…เสียงสะท้อนจากการแข่งขัน” ซึ่งได้ “ต้าห์อู๋” พิทยา แซ่ฉั่ว นักร้องนักแสดงหนุ่ม และ “กระแต อาร์สยาม” แตร บุญยะเลี้ยง นักร้องลูกทุ่งสาว มาร่วมสร้างสีสัน หลังจากนั้นขบวนพาเหรดทั้ง 54 ชนิดกีฬาได้เดินเข้าสู่สนาม หลังจากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี จะขึ้นกล่าวรายงานสรุปภาพรวมของการแข่งขันตลอดทั้ง 2 สัปดาห์ ก่อนที่แฟนๆในราชมังคลากีฬาสถาน จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธี ด้วยการเป่านกหวีดยาว ส่งสัญญานสุดท้าย ก่อนที่คบเพลิงการแข่งขันจะดับลง
จากนั้น ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ไทย ได้ส่งมอบธงการแข่งขันซีเกมส์ต่อให้กับ นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งต่อไปยัง ดร. โมฮัมเหม็ด เตาฟิค บิน โจฮารี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา ของมาเลเซีย ในฐานะเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 เป็นตัวแทนของมาเลเซีย ในการรับธงจัดการแข่งขัน และโชว์การแสดงฉลองปิดการแข่งขัน ในชุด “The Sound of Champions…บทเพลงแห่งผู้ชนะ”
สำหรับศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทัพนักกีฬาไทยกลับมาครองเจ้าเหรียญทองออีกครั้งในรอบ 10 ปี หรือตั้งแต่ได้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2015 ที่สิงคโปร์ หลังโกยกระจุยกระจายถึง 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 112 เหรียญทองแดง จากการชิงชัยทั้งสิ้น 573 อีเวนต์ คว้าเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 14 ซึ่งนับว่าสูงที่สุดกว่าชาติใดๆในภูมิภาคอาเซียน และยังสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองสูงสุดตลอดกาลในซีเกมส์ แซงหน้าเวียดนาม ที่เคยทำไว้ 205 เหรียญทอง ในการจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เมื่อปี 2022
ส่วนอินโดนีเซีย จบอันดับ 2 คว้าไป 91 เหรียญทอง 111 เหรียญเงิน 131 เหรียญทองแดง, อันดับ 3 เวียดนาม 87 เหรียญทอง 81 เหรียญเงิน 110 เหรียญทองแดง, อันดับ 4 มาเลเซีย 57 เหรียญทอง 57 เหรียญเงิน 117 เหรียญทองแดง, อันดับ 5 สิงคโปร์ 52 เหรียญทอง 61 เหรียญเงิน 89 เหรียญทองแดง, อันดับ 6 ฟิลิปปินส์ 50 เหรียญทอง 73 เหรียญเงิน 154 เหรียญทองแดง, อันดับ 7 เมียนมา 3 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 49 เหรียญทองแดง, อันดับ 8 สปป.ลาว 2 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง, อันดับ 9 บรูไน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง, อันดับ 10 ติมอร์ เลสเต 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง ด้าน กัมพูชา ไม่มีรางวัล เพราะประกาศถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องจากกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของนักกีฬา หลังไทยและกัมพูชา มีปัญหาข้อพิพาทชายแดน จนมีการยิงตอบโต้ปะทะกัน
สำหรับศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 34 มาเลเซีย จะมีขึ้นระหว่าง 18-29 กันยายน 2027 โดยเจ้าภาพมาเลเซีย วางจัดแข่งขันใน 4 เมือง คือ กัวลาลัมเปอร์, ซาราวัก, ปีนัง และยะโฮร์ เบื้องต้นกำหนดชิงชัยทั้งสิ้น 38 ชนิดกีฬา ด้านไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพอาเซียนพาราเกมส์ หรือ กีฬาคนพิการอาเซียน ในครั้งที่ 13 ต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา 534 เหรียญทอง