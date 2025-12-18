“แพตตี้” จับคู่ "แน็ปป์" ป้องกันแชมป์ แกรนต์ ธอร์นทันฯ

แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ โปรสาวไทยดีกรีแชมป์เมเจอร์ จับคู่กับ เจค แน็ปป์ โปรหนุ่มชาวอเมริกัน ลงป้องกันแชมป์กอล์ฟทีมผสม แอลพีจีเอ – พีจีเอ ทัวร์ รายการ "แกรนต์ ธอร์นทัน อินวิเตชั่นแนล" ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 127.5 ล้านบาท ที่เมืองเนเพิลส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เปิดฉากดวลรอบแรกวันที่ 12-14 ธันวาคมนี้
กอล์ฟรายการ “แกรนต์ ธอร์นทัน อินวิเตชั่นแนล” ครั้งที่ 2 ชิงชัยที่สนามทีบูรอน กอล์ฟ คลับ ในริทซ์-คาร์ลทัน กอล์ฟ รีสอร์ต เมืองเนเพิลส์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคมนี้ เป็นการแข่งขันกอล์ฟทีมผสมระหว่างผู้เล่นจากแอลพีจีเอ ทัวร์ และพีจีเอ ทัวร์ รวม 32 คน 16 ทีม แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 3 วัน 54 หลุม โดยรอบแรกเล่นแบบสแกรมเบิล รอบสองแบบโฟร์ซัมส์ และรอบสุดท้ายแบบโมดิฟายด์ โฟร์บอลล์ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 31.8 ล้านบาท
สำหรับผลงานเมื่อปีที่แล้ว ปภังกร ธวัชธนกิจ และ เจค แน็ปป์ คว้าแชมป์จากการเฉือนชนะคู่ของ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล และ ทอม คิม จากเกาหลีใต้ ไปเพียงสโตรกเดียว ขณะที่คู่ของอดีตแชมป์เมเจอร์อย่าง ลีเดีย โค จากนิวซีแลนด์ และ เจสัน เดย์ จากออสเตรเลีย อดีตแชมป์รายการนี้ที่จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2023 เตรียมจับคู่กลับมาลงชิงชัยอีกครั้ง
นอกจากนี้ยังมีบรรดาทีมระดับชั้นนำของโลกเข้าร่วมแข่งขันอีกหลายคู่ อาทิ เนลลี คอร์ดา มือสองของโลก คู่กับ เดนนี แม็คคาร์ธี, เจสซิกา คอร์ดา คู่กับ บัด คอลีย์, ลีเลีย วู คู่กับ โทนี ฟีเนา, บรู๊ค เฮนเดอร์สัน คู่กับ คอรี คอนเนอร์ส, แอนเดรีย ลี คู่กับ บิลลี ฮอร์เชล, ชาร์ลีย์ ฮัลล์ คู่กับ เดเนียล เบอร์เกอร์, ลอตตี โว้ด คู่กับ ลุค แคลนตัน, เล็กซี ธอมป์สัน คู่กับ วินด์แฮม คลาร์ก, โรส จาง คู่กับ ไมเคิล คิม และ มายา สตาร์ก คู่กับ นีล ชิพลีย์