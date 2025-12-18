ชวัลวัฒน์ คว้าทองกระโดดน้ำซีเกมส์ในรอบ 22 ปี

กระโดดน้ำซีเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา) ชิง 1 เหรียญทอง ประเภทสปริงบอร์ด 3 เมตรชาย โดยไทยส่ง "กู๊ดวิว" ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ กับ ธิติภูมิ มากสิน ลงชิงชัย ซึ่งผลปรากฎว่า ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ รวบรวมสมาธิแล้วกระโดดท่ายากตามแผนที่วางไว้ทำคะแนนได้ 378.30 จบอันดับ 1 คว้าเหรียญทองไปครอง และยังถือเป็นเหรียญทองกระโดดน้ำในรอบ 22 ปี ต่อจาก สุชาติ พิชิ ส่วนเหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง เป็นของสิงคโปร์
หลังเกม สุชาติ พิชิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกระโดดน้ำทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ภูมิใจมากที่ ชวัลวัฒน์ ทำสำเร็จ ซึ่งตนฝึกซ้อมเขามาตั้งแต่เด็กๆ เห็นพัฒนาการเขาทุกอย่างและในซีเกมส์ครั้งนี้เขาก็มีความมุ่งมั่นและพร้อมมาก แล้วก็รู้สึกดีใจที่กีฬากระโดดน้ำ ที่ถือว่าเป็นกีฬานอกสายตาคว้าเหรียญทองได้ ในวันนี้ตนบอก ชวัลวัฒน์ ว่าไม่ต้องสนใจคะแนน ไม่ต้องดูสกอร์บอร์ด กระโดดลงน้ำ ขึ้นน้ำ เข้าห้องเลย ให้ฟังแต่เสียงโค้ชเท่านั้น ซึ่งวันนี้เขาก็ทำตามที่เราวางแผนไว้ สุดท้ายนี้ก็ปลื้มใจที่มีคนมารับช่วงต่อจากเราแล้ว
"ผมปิดฉากชีวิตนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยด้วยการคว้าเหรียญทองสปริงบอร์ด 3 เมตรชาย และตอนนี้ ชวัลวัฒน์ ก็เปิดตัวเหรียญทองด้วยสปริงบอร์ด 3 เมตรชาย เหมือนน้องเขามาสานรอยต่อผมพอดี ส่วนสปริงบอร์ดคู่ก็ยังมีลุ้นเช่นกันหากเราทำได้แบบวันนี้" สุชาติ พิชิ กล่าว