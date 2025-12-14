“ณัชชา-อัศวิน” คว้าทองส่งท้ายปีนหน้าผาซีเกมส์

ทัพปีนหน้าผาไทย คว้า 2 เหรียญทอง ในประเภทโบลเดอร์ริ่ง ส่งท้ายในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จาก อัศวิน เอื้ออารีย์จิต และ ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์ โดยทั้งคู่ตั้งเป้าควอลิฟายเข้าร่วมแข่งขันในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้าน พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย เล็งเสนอตัวเป็นเจ้าภาพปีนหน้าผาชิงแชมป์โลกรุ่นเยาวชน
วันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์ปีนหน้าผา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2568 มีชิงชัย 2 เหรียญทอง ในประเภทโบลเดอร์ริ่ง โดยรอบชิงชนะเลิศ นักกีฬาต้องปีน 4 เส้นทาง เส้นทางละ 4 นาที
ประเภทโบลเดอร์ริ่งชาย รอบชิงชนะเลิศ มีนักกีฬา 8 คน ลงลุ้นเหรียญ ปรากฏว่า "ออซซี่" อัศวิน เอื้ออารีย์จิต นักปีนผาหนุ่มวัย 18 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองแดงจากประเภทลีด และจบอันดับ 1 ในรอบคัดเลือก ทำผลงานรอบชิงชนะเลิศได้ดีที่สุด ด้วยการปีนไปขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้ 3 จาก 4 เส้นทาง ทำคะแนนรวมได้ 84.5 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง โดยเอาชนะ อาชว์ อินทรชูพงษ์ รุ่นพี่ทีมชาติไทย ที่ทำได้ 39.7 คะแนน ได้เหรียญเงิน ส่วนทองแดง เป็นของ เหวิน บิน ลุค โกห์ จากสิงคโปร์
นอกจากนี้ทัพปีนหน้าผาไทยยังได้อีก 1 เหรียญทอง ในประเภทโบลเดอร์ริ่งหญิง จาก "ข้าวปั้น" ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์ วัย 18 ปี ซึ่งได้เหรียญทองแดงจากประเภทลีดมาก่อนหน้านี้ โดยในรอบคัดเลือกทำคะแนนรวมเข้ามาเป็นอันดับ 1 และในรอบชิงฯยังคงรักษามาตรฐานได้ยอดเยี่ยมปีนฝ่าด่านขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้ 2 จาก 4 เส้นทาง ทำคะแนนรวมจบอันดับ 1 ด้วยสถิติ 69.8 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญเงิน วาเนสซ่า หยิน จากสิงคโปร์ ที่ทำได้ 59.8 คะแนน และเหรียญทองแดง โซฟีเอล เดลา ครูซ จากฟิลิปปินส์ ทำได้ 44.8 คะแนน
"ออซซี่" อัศวิน เอื้ออารีย์จิต กล่าวว่า ดีใจ และภูมิใจกับตัวเองที่สามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยที่เข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมาก ส่วนรูทเส้นทางแข่งขันในรอบชิงฯค่อนข้างยาก และท้าทายความสามารถพอสมควร ดีใจที่ทำได้สำเร็จในครั้งนี้ ส่วนเป้าหมายต่อจากนี้คือการไปแข่งขันควอลิฟายเพื่อเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ได้
ขณะที่ "ข้าวปั้น" ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์ กล่าวว่า ดีใจที่คว้าได้เหรียญทั้ง 2 ประเภทได้ในซีเกมส์ครั้งนี้ โดยเฉพาะการได้เหรียญทองในประเภทโบลเดอร์ริ่ง เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทั้งหมดมาจากการทุ่มเท ตั้งใจฝึกซ้อมจนทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณครอบครัวที่คอยให้กำลังใจ ไปจนถึงสมาคมกีฬาปีนหน้าผาฯ ที่ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและส่งแข่งขันต่างประเทศต่อเนื่อง
"การคว้าเหรียญในซีเกมส์ครั้งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และทำให้หนูมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจากนี้จะต้องกลับไปฝึกฝน และพัฒนาตัวเองเพิ่ม โดยเฉพาะเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่วนเป้าหมายต่อจากนี้อยากจะควอลิฟายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ได้"
พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พอใจกับผลงานของนักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ พร้อมชื่นชมนักกีฬาที่แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างสุดความสามารถ ขณะเดียวกันมีแผนต่อยอดผลักดันนักกีฬาชุดนี้ให้ไปเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมระดับนานาชาติ ทั้งในเอเชียนเกมส์ รวมถึงโอลิมปิกเกมส์
"ในฐานะนายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาฯอยากส่งเสริมกีฬาชนิดนี้ให้มีความแพร่หลาย ด้วยการให้ความสำคัญในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยหลังจากนี้มีแผนจะจัดอีเวนต์นานาชาติในประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งเบื้องต้นเล็งจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันศึกปีนหน้าผาชิงแชมป์โลกในรุ่นเยาวชน"
ด้านผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ชื่นชมผลงานของนักกีฬาปีนหน้าผาไทย รวมถึง พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพจะสามารถผลักดันกีฬาปีนหน้าผาไปถึงระดับโอลิมปิกเกมส์ได้
สำหรับผลงานของทีมปีนหน้าผาในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทำผลงานรวม คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง